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  3. 14 Şubat 2018 13:07

Angelina Jolie’ye benzeyen sporcu dikkat çekiyor !

Güney Kore’deki Pyeongchang Kış Olimpiyat Oyunları’nda yarışan Rus sporcU Anastasiya Brizgalova, Angelina Jolie'ye benzerliğiyle dikkat çekiyor.

Angelina Jolie’ye benzeyen sporcu dikkat çekiyor !

Güney Kore’deki Pyeongchang Kış Olimpiyat Oyunları’nda yarışan Rus sporculardan Anastasiya Brizgalova curling sporuna ilgiyi arttırdı.

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Angelina Jolie’ye benzeyen sporcu dikkat çekiyor !

25 yaşındaki sporcu, sosyal medyada ünlü yıldızlar Angelina Jolie ve Megan Fox'a benzetildi. Brizgalova, eşi Aleksandr Kruşelnitskiy ile Rusya'nın ilk olimpik curling madalyasını da alarak tarihe geçti.

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Angelina Jolie’ye benzeyen sporcu dikkat çekiyor !

Oyunlara bağımsız olarak katılan Rus sporcular arasındaki Anastasiya Brizgalova, sporseverlerin dikkatini buz pistine topladı.

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Angelina Jolie’ye benzeyen sporcu dikkat çekiyor !

Brizgalova'yı Hollywood yıldızları Angelina Jolie ve Megan Fox'a benzeten Twitter kullanıcıları, artık curling izlemek için bir sebepleri olduğunu yazdı.

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