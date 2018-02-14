Angelina Jolie’ye benzeyen sporcu dikkat çekiyor !
Güney Kore’deki Pyeongchang Kış Olimpiyat Oyunları’nda yarışan Rus sporcU Anastasiya Brizgalova, Angelina Jolie'ye benzerliğiyle dikkat çekiyor.
Güney Kore’deki Pyeongchang Kış Olimpiyat Oyunları’nda yarışan Rus sporculardan Anastasiya Brizgalova curling sporuna ilgiyi arttırdı.
25 yaşındaki sporcu, sosyal medyada ünlü yıldızlar Angelina Jolie ve Megan Fox'a benzetildi. Brizgalova, eşi Aleksandr Kruşelnitskiy ile Rusya'nın ilk olimpik curling madalyasını da alarak tarihe geçti.
Oyunlara bağımsız olarak katılan Rus sporcular arasındaki Anastasiya Brizgalova, sporseverlerin dikkatini buz pistine topladı.