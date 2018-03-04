Antalya'da bir tuhaf yarışma ! Yüksek Topuk Koşusu...
Runatolia Uluslararası Antalya Maratonu kapsamında gerçekleştirilen ve kadınların en az 7 santimetrelik topuklu ayakkabılarıyla 100 metre koştuğu, 'Yüksek Topuk Koşusu'nda renkli görüntüler oluştu.
Antalya'da bu yıl 13'üncüsü düzenlenen Runatolia Uluslararası Antalya Maratonu kapsamındaki Yüksek Topuk Koşusu renkli görüntülere sahne oldu.
Önce çocukların 100 metre koşusuyla başlayan etkinliklerde, kadınların en az 7 santimetre yüksekliğinde topuklu ayakkabıyla 100 metre koştuğu Yüksek Topuk Koşusu yapıldı.