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  3. 04 Mart 2018 15:59

Antalya'da bir tuhaf yarışma ! Yüksek Topuk Koşusu...

Runatolia Uluslararası Antalya Maratonu kapsamında gerçekleştirilen ve kadınların en az 7 santimetrelik topuklu ayakkabılarıyla 100 metre koştuğu, 'Yüksek Topuk Koşusu'nda renkli görüntüler oluştu.

Antalya'da bir tuhaf yarışma ! Yüksek Topuk Koşusu...

Antalya'da bu yıl 13'üncüsü düzenlenen Runatolia Uluslararası Antalya Maratonu kapsamındaki Yüksek Topuk Koşusu renkli görüntülere sahne oldu.

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Antalya'da bir tuhaf yarışma ! Yüksek Topuk Koşusu...

Önce çocukların 100 metre koşusuyla başlayan etkinliklerde, kadınların en az 7 santimetre yüksekliğinde topuklu ayakkabıyla 100 metre koştuğu Yüksek Topuk Koşusu yapıldı.

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Antalya'da bir tuhaf yarışma ! Yüksek Topuk Koşusu...

Yarışın startını sunucu Burcu Esmersoy verdi.

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Antalya'da bir tuhaf yarışma ! Yüksek Topuk Koşusu...

Yarışmaya, Youtube fenomeni Fester Abdü de tek erkek yarışmacı olarak katıldı.

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