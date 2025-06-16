Antalya'daki Plaj Voleybolu Pro Tur'da şampiyonlar belli oldu

Alanya Belediyesi ve Türkiye Voleybol Federasyonu'nun (TVF) katkıları ile Alanya Uluslararası Plaj Sporları Merkezi'nde düzenlenen Dünya Plaj Voleybolu Pro Tur 2025'in kadınlar finalinde İtalya ile İsviçre karşı karşıya geldi. Karşılaşmada İtalya takımından Valentina Gottardi- Reka Orsi Toth ile İsviçre takımından Anouk Verge Depre- Zoe Verge Depre ikilisi mücadele etti.