Arda Güler attı, anne ve babasının sevinci gündem oldu
İspanya LaLiga’da oynanan Atletico Madrid – Real Madrid derbisine milli futbolcu Arda Güler damga vurdu. Arda'nın ailesi, oğullarının derbi heyecanını karavan tatilinde yaşadı.
Kaynak: DHA
İspanya'nın dev kulübü Real Madrid'de forma giyen milli gururumuz Arda Güler'in ailesi, oğullarının Madrid derbisi heyecanını Muğla'nın dünyaca ünlü turistik beldesi Dalyan'da yaşadı.
1 / 6
Arda'nın ilk 11'de forma giydiği Atletico Madrid-Real Madrid derbisini babası Ümit Güler ve annesi Serap Güler, Ortaca ilçesine bağlı Dalyan'da karavan kampında takip etti.
2 / 6
Karavanlarını Sülüngür Gölü kenarına park ederek tatil yapan Ümit ve Serap Güler, maçta büyük heyecan yaşadı.
3 / 6
Karşılaşmada önce ilk yarıda 25'inci dakikada Arda'nın Mbappe'ye yaptığı asiste sevinen çift, ardından milli yıldızın 36'ncı dakikada attığı golle sevinçten havalara uçarak birbirlerine sarıldı.
4 / 6