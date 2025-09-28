  1. Anasayfa
  4. Arda Güler attı, anne ve babasının sevinci gündem oldu

İspanya LaLiga’da oynanan Atletico Madrid – Real Madrid derbisine milli futbolcu Arda Güler damga vurdu. Arda'nın ailesi, oğullarının derbi heyecanını karavan tatilinde yaşadı.

Kaynak: DHA
İspanya'nın dev kulübü Real Madrid'de forma giyen milli gururumuz Arda Güler'in ailesi, oğullarının Madrid derbisi heyecanını Muğla'nın dünyaca ünlü turistik beldesi Dalyan'da yaşadı. 

Arda'nın ilk 11'de forma giydiği Atletico Madrid-Real Madrid derbisini babası Ümit Güler ve annesi Serap Güler, Ortaca ilçesine bağlı Dalyan'da karavan kampında takip etti. 

Karavanlarını Sülüngür Gölü kenarına park ederek tatil yapan Ümit ve Serap Güler, maçta büyük heyecan yaşadı.

Karşılaşmada önce ilk yarıda 25'inci dakikada Arda'nın Mbappe'ye yaptığı asiste sevinen çift, ardından milli yıldızın 36'ncı dakikada attığı golle sevinçten havalara uçarak birbirlerine sarıldı.

