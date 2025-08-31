Arda Güler attı, Real Madrid 3 puanı kaptı
LaLiga’nın 3’üncü haftasında Real Madrid, Arda Güler’in de gol attığı karşılaşmada Mallorca’yı 2-1 mağlup etti.
Kaynak: DHA/İHA
İspanya LaLiga’nın 3’üncü haftasında Real Madrid sahasında Mallorca’yı konuk etti. Mücadeleye hızlı başlayan konuk ekip, 18'inci dakikada Vedat Muriqi’nin golüyle öne geçti.
Geriye düşmesinin ardından oyuna ağırlığını koyan Real Madrid, 37’nci dakikada milli futbolcu Arda Güler ile eşitliği yakaladı.
Bu golün bir dakika sonrasında Vinicus takımını öne geçirdi ve ilk yarı Real Madrid’in 2-1’lik üstünlüğüyle tamamlandı.
Arda Güler 55’inci dakikada farkı 2’ye çıkartsa da VAR incelemesi sonrasında elle oynama nedeniyle gol geçerlilik kazanmadı.
