Arda Güler hakkında bomba iddia: Gerçeği gizledi...
Fenerbahçe'nin 17 yaşındaki genç yıldızı Arda Güler'in sakatlığıyla ilgili bomba bir iddia ortaya atıldı.
Spor Toto Süper Lig'in lideri Fenerbahçe'de çalışmalar sürerken, sarı - lacivertliler beklemedikleri bir sakatlıkla karşı karşıya kalmıştı.
Bu sezon gösterdiği performansla Avrupa devlerinin dahi beğenisini toplayan genç futbolcu Arda Güler'in milli takım dönüşünde ağrılarının devam etmesi nedeniyle çekilen MR'ının ardından dizinde travma tespit edildiğini açıklanmıştı.
Gelen bu haber karşısında camia şaşkına dönerken, genç oyuncunun 12 gün önce milli takımdan gelmesine rağmen MR’ının neden yeni çekildiği ve diz ağrısının ne zamandır devam ettiği konusu konuşulmaya başlanmıştı.
'MİLLİ TAKIMA GİTMEDEN ÖNCE DE AĞRILARI VARDI, KİMSEYE BAHSETMEDİ'
İddiaya göre; Arda Güler’in milli takıma gitmeden önce de ağrıları vardı ancak milli formayı giyme fırsatını kaçırmamak için ağrılarından bahsetmedi.