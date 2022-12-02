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Arda Güler hakkında bomba iddia: Gerçeği gizledi...

Fenerbahçe'nin 17 yaşındaki genç yıldızı Arda Güler'in sakatlığıyla ilgili bomba bir iddia ortaya atıldı.

Arda Güler hakkında bomba iddia: Gerçeği gizledi... - Resim: 1

Spor Toto Süper Lig'in lideri Fenerbahçe'de çalışmalar sürerken, sarı - lacivertliler beklemedikleri bir sakatlıkla karşı karşıya kalmıştı. 

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Arda Güler hakkında bomba iddia: Gerçeği gizledi... - Resim: 2

 Bu sezon gösterdiği performansla Avrupa devlerinin dahi beğenisini toplayan genç futbolcu Arda Güler'in milli takım dönüşünde ağrılarının devam etmesi nedeniyle çekilen MR'ının ardından dizinde travma tespit edildiğini açıklanmıştı.

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Arda Güler hakkında bomba iddia: Gerçeği gizledi... - Resim: 3

Gelen bu haber karşısında camia şaşkına dönerken, genç oyuncunun 12 gün önce milli takımdan gelmesine rağmen MR’ının neden yeni çekildiği ve diz ağrısının ne zamandır devam ettiği konusu konuşulmaya başlanmıştı.

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Arda Güler hakkında bomba iddia: Gerçeği gizledi... - Resim: 4

'MİLLİ TAKIMA GİTMEDEN ÖNCE DE AĞRILARI VARDI, KİMSEYE BAHSETMEDİ'

İddiaya göre; Arda Güler’in milli takıma gitmeden önce de ağrıları vardı ancak milli formayı giyme fırsatını kaçırmamak için ağrılarından bahsetmedi.

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