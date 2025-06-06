Arda Güler La Liga'nın zirvesine adını yazdırdı

İspanya La Liga yönetimi, 2024-2025 sezonunun en iyi 23 yaş altı futbolcularını duyurdu. Genç yeteneklerin damga vurduğu sezonda listenin zirvesinde, şampiyon Barcelona’nın 17 yaşındaki yıldızı Lamine Yamal yer alırken genç milli yıldızımız Arda Güler de listede yer buldu.