Arda Güler La Liga'nın zirvesine adını yazdırdı
Geride kalan sezon başında Fenerbahçe'den Real Madrid'e transfer olan A Milli Takımımızın genç yıldızı Arda Güler, La Liga'da en iyi 23 yaş altı oyuncular arasında ilk 5'e girmeyi başardı.
İspanya La Liga yönetimi, 2024-2025 sezonunun en iyi 23 yaş altı futbolcularını duyurdu. Genç yeteneklerin damga vurduğu sezonda listenin zirvesinde, şampiyon Barcelona’nın 17 yaşındaki yıldızı Lamine Yamal yer alırken genç milli yıldızımız Arda Güler de listede yer buldu.
1 / 4
Yamal 33 lig maçında 9 gol ve 15 asistlik katkı sağlayarak "La Liga’nın en iyi genç oyuncusu" unvanını kazanırken Arda Güler de aynı listedeydi.
2 / 4
Real Madrid forması giyen milli futbolcumuz Arda Güler, listede 5. sırada kendine yer buldu.
3 / 4
Sezonun ikinci yarısında daha fazla şans bulmaya başlayan Arda, 28 maçta 3 gol ve 5 asist üretmeyi başardı.
4 / 4