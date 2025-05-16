Arda Güler, Real Madrid için son kararını verdi
Real Madrid'de Teknik direktör Carlo Ancellotti'nin Brezilya Milli Takımı'yla anlaşmasının ardından Arda Güler'in kiralık olarak ayrılma kararını değiştirdiği iddia edildi.
LaLiga'da şampiyonluğu Barcelona'ya kaptıran Real Madrid'de teknik direktör Carlo Ancellotti ile sezon sonunda yolların ayrılacağının belli olmasının ardından, Arda Güler'in takımdaki geleceği hakkında önemli gelişmeler yaşanıyor.
Arda'nın, Ancelotti'nin kalması halinde gelecek sezon Real Madrid'den kiralık olarak ayrılmayı planladığı ancak İtalyan hocanın Brezilya Milli Takımı'yla anlaşmasının ardından Türk futbolcu için işlerin değiştiği ileri sürüldü.
NTV Spor'un OK Diario'dan aktardığı habere göre; Xabi Alonso'nun Real Madrid'de teknik direktörlük görevine getirilmesinin hemen hemen kesin olması Arda Güler'in kararını değiştirdi.
Haberde, İspanyol teknik adamın Arda'nın takımda kalmasını açıkça istediği ve orta vadede genç futbolcunun dünya yıldızı olacağına inandığı kaydedildi.