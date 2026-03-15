Arda Güler'den La Liga tarihine geçen inanılmaz gol! 68 metreden attı
Real Madrid'de forma giyen milli futbolcu Arda Güler, Elche maçında kendi yarı sahasından attığı muhteşem golle La Liga tarihine geçti.
İspanya La Liga’nın 28. haftasında Real Madrid, sahasında Elche’yi ağırladığı maçta rakibini 4-1 mağlup etti. Milli futbolcu Arda Güler’in futbol tarihine geçen vuruşu geceye damgasını vurdu.
Maça baskılı başlayan eflatun-beyazlılar, 39. dakikada Antonio Rüdiger ve 44. dakikada Federico Valverde’nin golleriyle soyunma odasına 2-0 önde girdi. İkinci yarıda da temposunu düşürmeyen ev sahibi ekip, 66. dakikada Dean Huijsen ile farkı üçe çıkardı. Konuk ekip Elche, 85. dakikada Manuel Angel’in kendi kalesine attığı golle umutlansa da son sözü milli gururumuz Arda Güler söyledi.
68 metreden vurdu gol oldu
Dakikalar 89’u gösterdiğinde Arda Güler, futbol literatürüne girecek bir ana imza attı. Kendi yarı sahasında topla buluşan genç yetenek, kalecinin önde olduğunu fark ederek 68 metre mesafeden kaleyi yokladı. Meşin yuvarlak ağlarla buluşurken, Arda Güler bu golle La Liga tarihinde en uzaktan atılan gol rekorunun yeni sahibi oldu.
Real Madrid bu galibiyetle puanını 66'ya yükseltirken, Elche ise 26 puanda kaldı.