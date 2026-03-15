Arda Güler'den La Liga tarihine geçen inanılmaz gol! 68 metreden attı

68 metreden vurdu gol oldu

Dakikalar 89’u gösterdiğinde Arda Güler, futbol literatürüne girecek bir ana imza attı. Kendi yarı sahasında topla buluşan genç yetenek, kalecinin önde olduğunu fark ederek 68 metre mesafeden kaleyi yokladı. Meşin yuvarlak ağlarla buluşurken, Arda Güler bu golle La Liga tarihinde en uzaktan atılan gol rekorunun yeni sahibi oldu.