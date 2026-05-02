Arda Güler’den yüzlerce öğrenciye ''10 numara'' yanıt
Mersin'de yaklaşık 400 öğrenci, sırtlarında "Arda" yazılı milli formalarıyla Real Madrid'in yıldızı Arda Güler’e unutulmaz bir çağrıda bulundu. Okul bahçesini bayram yerine çeviren miniklerin "Arda abi okulumuza gel" daveti, milli futbolcudan karşılık buldu.
Mersin'in Tarsus ilçesindeki Pakize Bayraktar İlkokulu öğrencileri, hayranı oldukları milli futbolcu Arda Güler için eşine az rastlanır bir etkinliğe imza attı. Yaklaşık 400 öğrencinin katılımıyla gerçekleşen organizasyonda, okul bahçesi adeta bir milli takım tribününe dönüştü. Real Madrid’de sergilediği performansla göğsümüzü kabartan Arda Güler, minik hayranlarının bu coşkulu davetine sosyal medya üzerinden kalpleri ısıtan bir yanıt verdi.
Okul yönetimi ve öğretmenlerin organizasyonuyla bir araya gelen minikler, üzerlerindeki "10 numara" ve "Arda" yazılı ay-yıldızlı formalarla görsel bir şölen oluşturdu. Hep bir ağızdan Arda Güler’i okullarına davet eden öğrencilerin heyecanı kısa sürede sosyal medyada yayılarak geniş kitlelere ulaştı. Milli yıldızı canlı görmek isteyen çocukların samimi çağrısı, Madrid’deki genç yetenek tarafından kısa sürede fark edildi.
Milli yıldız, çocukların kendisi için düzenlediği bu etkinliğin görüntülerini kendi sosyal medya hesabından paylaşarak şükranlarını sundu. Duygularını ifade etmekte zorlandığını belirten Güler, paylaşımında şu ifadelere yer verdi: "Bu sevginin bana hissettirdiklerini anlatacak kelime bulamıyorum. Attığım her adımda sizin sevginizin izleri var. Çok teşekkür ederim."
Genç yaşına rağmen hem Türkiye’de hem de dünya futbolunda büyük bir sempati kazanan Arda Güler’in bu cevabı, Tarsuslu öğrencileri ve okul yönetimini oldukça mutlu etti. Attığı her golde çocukların desteğini hissettiğini vurgulayan milli futbolcunun bu tavrı, futbolseverlerden de büyük takdir topladı.