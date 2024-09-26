Arda Güler'e 10 milyon TL'lik piyango vurdu
Milli futbolcumuz Arda Güler'in forma giydiği Real Madrid'in sponsorlarından BMW, takıma elektrikli araçlardan hediye etti. Arda Güler'in seçtiği aracın Türkiye fiyatının 10 milyon TL olduğu öğrenildi.
İspanyol ekibi Real Madrid'in sponsorları arasında yer alan BMW, Estadio Alfredo Di Stefano'da düzenlenen etkinlikte A takım oyuncularına elektrikli modellerinden hediye etti.
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İşte milli futbolcumuz Arda Güler ve diğer Real Madridli futbolcuların tercih ettiği lüks araçlar...
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Carlo Ancelotti - i5
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Jude Bellingham - XM
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