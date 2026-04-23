Arda Güler'e nazar değdi! Real Madrid kötü haberi verdi
Real Madrid'de forma giyen milli futbolcumuz Arda Güler'den kötü haber geldi. Kulüpten yapılan açıklamada, Güler'in adelesinde zedelenme tespit edildiği belirtildi. 21 yaşındaki futbolcunun 4 hafta sahalardan uzak kalması bekleniyor.
İspanya LaLiga ekiplerinden Real Madrid, yarın oynanacak Real Betis maçı öncesi sakatlık haberiyle sarsıldı.
Kulüpten yapılan resmi açıklamada, milli futbolcumuz Arda Güler’in antrenman sonrası yapılan tetkiklerinde sağ arka adalesinde zedenleme tespit edildiği bildirildi.
Açıklamada, "Arda Güler üzerinde yapılan tetkiklerin ardından, oyuncumuzun sağ bacağındaki biseps femoris kasında bir kas yaralanması olduğu tespit edildi." denildi.
Sezonu kapattı
21 yaşındaki futbolcunun yaklaşık 4 hafta sahalardan uzak kalması bekleniyor. Sezonun kalan kısmında riske edilmesi beklenmeyen Arda Güler, Haziran ayında Amerika Birleşik Devletleri, Kanada ve Meksika’nın ev sahipliğinde düzenlenecek Dünya Kupası’nda forma giyebilmek için çalışmalarını sürdürecek.