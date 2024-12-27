  1. Anasayfa
  2. Foto Galeriler
  3. Spor
  4. Tam Real Madrid formasına ısınmışken... Arda Güler'e sürpriz talip

Arda Güler'e sürpriz talip

Real Madrid'te 20 maçta, 1 gol 3 asist ile İspanya'nın parlayan yıldızı haline dönüşen Arda Güler için sürpriz transfer iddiası...

Kaynak: Fotoğraflar: Instagram
Arda Güler'e sürpriz talip - Resim: 1

Türkiye'nin Avrupa'daki gururu genç yıldız Arda Güler Fenerbahçe'den Real Madrid'e transfer olduktan sonra ilk birkaç ay aradığı forma fırsatını bir türlü yakalayamamış ve Real Madrid'ten ayrılacağı bile iddia edilmişti.

1 / 8
Arda Güler'e sürpriz talip - Resim: 2

Ancak üst üste yaşadığı sakatlıklar ve Real Madrid teknik direktörü Ancelotti'nin kadro tercihi nedeniyle uzun bir süre İspanya'da zor günler geçiren Arda Güler'in dönüşü muhteşem oldu.

2 / 8
Arda Güler'e sürpriz talip - Resim: 3

Arda Güler özellikle Real Madrid'in son maçlarındaki başarılı oyunu, takımının galibiyetine olan katkısı ile dikkat çekmeyi başardı.

3 / 8
Arda Güler'e sürpriz talip - Resim: 4

Ancelotti'yi "yedek kulübesi inadından" vazgeçirip Real Madrid'te başarıdan başarıya koşan genç milli yıldızın adı şimdi de sürpriz bir transfer iddiasıyla gündemde...

4 / 8