Arda Güler'e sürpriz talip
Real Madrid'te 20 maçta, 1 gol 3 asist ile İspanya'nın parlayan yıldızı haline dönüşen Arda Güler için sürpriz transfer iddiası...
Kaynak: Fotoğraflar: Instagram
Türkiye'nin Avrupa'daki gururu genç yıldız Arda Güler Fenerbahçe'den Real Madrid'e transfer olduktan sonra ilk birkaç ay aradığı forma fırsatını bir türlü yakalayamamış ve Real Madrid'ten ayrılacağı bile iddia edilmişti.
1 / 8
Ancak üst üste yaşadığı sakatlıklar ve Real Madrid teknik direktörü Ancelotti'nin kadro tercihi nedeniyle uzun bir süre İspanya'da zor günler geçiren Arda Güler'in dönüşü muhteşem oldu.
2 / 8
Arda Güler özellikle Real Madrid'in son maçlarındaki başarılı oyunu, takımının galibiyetine olan katkısı ile dikkat çekmeyi başardı.
3 / 8
Ancelotti'yi "yedek kulübesi inadından" vazgeçirip Real Madrid'te başarıdan başarıya koşan genç milli yıldızın adı şimdi de sürpriz bir transfer iddiasıyla gündemde...
4 / 8