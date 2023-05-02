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Arda Güler'in adı İtalya Serie A'da çınladı

Barcelona, Borussia Dortmund, PSG, Napoli derken... Fenerbahçe'nin genç 10 numarası Arda Güler için şimdi de İtalya Serie A'dan bir talip daha çıktı...

Arda Güler'in adı İtalya Serie A'da çınladı - Resim: 1

Fenerbahçe'nin son dönemin en çok damga vuran isimlerinden Arda Güler; Ankaragücü, Başakşehir, İstanbulspor ve Sivasspor maçlarında sahaya çıkarak kariyerinde ilk kez ligde peş peşe 4 mücadeleye 11’de başlamıştı. 

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Arda Güler'in adı İtalya Serie A'da çınladı - Resim: 2

Yıldızı parlayan genç oyuncu çıktığı her karşılaşmada adını Avrupa'da yankılandırdı. 

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Arda Güler'in adı İtalya Serie A'da çınladı - Resim: 3

Başta Barcelona, Borussia Dortmund, PSG ve Napoli gibi Avrupa devlerinin Fenerbahçe'nin genç 10 numarası Arda Güler'in peşinde olduğu iddia edilirken, masaya oturan ilk dünya devi de belli olmuştu.

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Arda Güler'in adı İtalya Serie A'da çınladı - Resim: 4

Paris Saint Germain'in Fenerbahçe'nin genç yeteneği Arda Güler'i transfer etmek için harekete geçtiği ileri sürüldü. 

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