Arda Güler'in adı İtalya Serie A'da çınladı
Barcelona, Borussia Dortmund, PSG, Napoli derken... Fenerbahçe'nin genç 10 numarası Arda Güler için şimdi de İtalya Serie A'dan bir talip daha çıktı...
Fenerbahçe'nin son dönemin en çok damga vuran isimlerinden Arda Güler; Ankaragücü, Başakşehir, İstanbulspor ve Sivasspor maçlarında sahaya çıkarak kariyerinde ilk kez ligde peş peşe 4 mücadeleye 11’de başlamıştı.
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Yıldızı parlayan genç oyuncu çıktığı her karşılaşmada adını Avrupa'da yankılandırdı.
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Başta Barcelona, Borussia Dortmund, PSG ve Napoli gibi Avrupa devlerinin Fenerbahçe'nin genç 10 numarası Arda Güler'in peşinde olduğu iddia edilirken, masaya oturan ilk dünya devi de belli olmuştu.
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Paris Saint Germain'in Fenerbahçe'nin genç yeteneği Arda Güler'i transfer etmek için harekete geçtiği ileri sürüldü.
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