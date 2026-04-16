Arda Güler'in golleri Real Madrid'e yetmedi... Bayern Münih yarı finalde!

UEFA Şampiyonlar Ligi çeyrek finalinde Alman ekibi Bayer Münih 2-1 kazandığı maçın rövanşında İspanyol ekibi Real Madrid'i konuk etti. Mücadeleye 11'de başlayan milli oyuncu Arda Güler, 35. saniyede kaleci Neuer'in hatalı pasında topla buluşarak ceza sahası dışı sol çaprazdan fileleri havalandırdı ve Real Madrid'i 1-0 öne geçirdi. 6. dakikada sol kanattan Joshua Kimmich'in kullandığı köşe atışında kale önünde Aleksandar Pavlovic kafayla topu ağlara gönderdi ve skor 1-1'e geldi. Real Madrid'in kaleyi karşıdan gören yerden kazandığı serbest vuruşta topun başına geçen Arda Güler, şık bir vuruşla meşin yuvarlağı köşeden ağlara yolladı ve takımını 2-1 öne geçirdi.