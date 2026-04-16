Arda Güler'in golleri Real Madrid'e yetmedi... Bayern Münih yarı finalde!
Şampiyonlar Ligi'nde tarihi gece! Real Madrid forması giyen milli yıldızımız Arda Güler, Bayern Münih ağlarını 2 kez sarsarak maça damga vurdu. 35. saniyede perdeyi açan Arda'nın golleri tur için yeterli olmadı. 7 gollü düelloda Bayern Münih, nefes kesen final anlarıyla yarı finale yükselen taraf oldu.
UEFA Şampiyonlar Ligi çeyrek final rövanşında Bayern Münih sahasında Real Madrid'i 4-3 mağlup ederek yarı finale yükseldi. Real Madrid'de forma giyen milli oyuncu Arda Güler attığı iki şık golle maça damga vurdu.
UEFA Şampiyonlar Ligi çeyrek finalinde Alman ekibi Bayer Münih 2-1 kazandığı maçın rövanşında İspanyol ekibi Real Madrid'i konuk etti. Mücadeleye 11'de başlayan milli oyuncu Arda Güler, 35. saniyede kaleci Neuer'in hatalı pasında topla buluşarak ceza sahası dışı sol çaprazdan fileleri havalandırdı ve Real Madrid'i 1-0 öne geçirdi. 6. dakikada sol kanattan Joshua Kimmich'in kullandığı köşe atışında kale önünde Aleksandar Pavlovic kafayla topu ağlara gönderdi ve skor 1-1'e geldi. Real Madrid'in kaleyi karşıdan gören yerden kazandığı serbest vuruşta topun başına geçen Arda Güler, şık bir vuruşla meşin yuvarlağı köşeden ağlara yolladı ve takımını 2-1 öne geçirdi.
38. dakikada Bayern Münih, Harry Kane'in golüyle yeniden eşitliği yakalarken, 42. dakikada bu kez sahneye Kylian Mbappe çıktı ve Junior Vinicius'un asistinde meşin yuvarlağı ağlarla buluşturdu. Bu golle Real Madrid soyunma odasına 3-2 önde girdi. İkinci yarıda tempo yüksekti.
86. dakikada Eduardo Camavinga ikinci sarıdan kırmızı kart görünce Real Madrid 10 kişi kaldı. 89. dakikada Luis Diaz attığı golle Bayern Münih skoru 3-3'e getirdi. 90+4. dakikada Olise son sözü söyledi ve Alman ekibi sahadan 4-3 galip ayrılarak bir üst tura yükseldi. Öte yandan Arda Güler, maç bitiminde hakeme yaptığı itirazdan dolayı kırmızı gördü.