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  4. Arda Güler'in İstanbul'da 5 milyon dolara aldığı ev ortalığı karıştırdı

Arda Güler'in İstanbul'da 5 milyon dolara aldığı ev ortalığı karıştırdı

Real Madrid'de Teknik direktör Carlo Ancellotti'nin Brezilya Milli Takımı'yla anlaşmasının ardından Arda Güler'in kiralık olarak ayrılma kararını değiştirdiği iddia edilmişti. Ancak Arda Güler'in İstanbul'da 5 milyar dolara satın aldığı lüks ev ile kafalar karıştı.

Arda Güler'in İstanbul'da 5 milyon dolara aldığı ev ortalığı karıştırdı - Resim: 1

LaLiga'da şampiyonluğu Barcelona'ya kaptıran Real Madrid'de teknik direktör Carlo Ancellotti ile sezon sonunda yolların ayrılacağının belli olmasının ardından, Arda Güler'in takımdaki geleceği hakkında önemli gelişmeler yaşanıyor.

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Arda Güler'in İstanbul'da 5 milyon dolara aldığı ev ortalığı karıştırdı - Resim: 2

Arda'nın, Ancelotti'nin kalması halinde gelecek sezon Real Madrid'den kiralık olarak ayrılmayı planladığı ancak İtalyan hocanın Brezilya Milli Takımı'yla anlaşmasının ardından Türk futbolcu için işlerin değiştiği ileri sürülmüştü.

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Arda Güler'in İstanbul'da 5 milyon dolara aldığı ev ortalığı karıştırdı - Resim: 3

Ancak Habertürk'te yer alan bir haberde Arda Güler'in İstanbul'da Beykoz Acarkent'te servet değerinde bir villa satın aldığı öne sürüldü.

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Arda Güler'in İstanbul'da 5 milyon dolara aldığı ev ortalığı karıştırdı - Resim: 4

Milli futbolcunun satın aldığı 5 katlı villa için 3 milyon dolar ödediği belirtildi.

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