Arda Güler'in İstanbul'da 5 milyon dolara aldığı ev ortalığı karıştırdı
Real Madrid'de Teknik direktör Carlo Ancellotti'nin Brezilya Milli Takımı'yla anlaşmasının ardından Arda Güler'in kiralık olarak ayrılma kararını değiştirdiği iddia edilmişti. Ancak Arda Güler'in İstanbul'da 5 milyar dolara satın aldığı lüks ev ile kafalar karıştı.
LaLiga'da şampiyonluğu Barcelona'ya kaptıran Real Madrid'de teknik direktör Carlo Ancellotti ile sezon sonunda yolların ayrılacağının belli olmasının ardından, Arda Güler'in takımdaki geleceği hakkında önemli gelişmeler yaşanıyor.
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Arda'nın, Ancelotti'nin kalması halinde gelecek sezon Real Madrid'den kiralık olarak ayrılmayı planladığı ancak İtalyan hocanın Brezilya Milli Takımı'yla anlaşmasının ardından Türk futbolcu için işlerin değiştiği ileri sürülmüştü.
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Ancak Habertürk'te yer alan bir haberde Arda Güler'in İstanbul'da Beykoz Acarkent'te servet değerinde bir villa satın aldığı öne sürüldü.
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Milli futbolcunun satın aldığı 5 katlı villa için 3 milyon dolar ödediği belirtildi.
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