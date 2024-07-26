Arda Güler'in tatil pozları Ancelotti'nin dikkatini çekti
Real Madrid'de forma giyen milli futbolcu Arda Güler, tatil pozlarını Instagram hesabından paylaştı. 19 yaşındaki genç yetenek, fiziğiyle teknik direktörü Carlo Ancelotti'nin de dikkatini çekmeyi başardı.
EURO 2024'te sergilediği performansla dünya gündemine oturan Arda Güler, tatilde geçen sezonunun yorgunluğunu atıyor. Genç yıldız, bu tatilinden paylaştığı fotoğraflarla fiziksel formunu gözler önüne sermiş, herkes tarafından büyük beğeni toplamıştı. Arda'nın bu kareleri kulübü Real Madrid'de olay oldu.
ANCELOTTI, TEKNİK EKİPLE ARDA İÇİN GÖRÜŞTÜ
Milli futbolcunun kendine özen göstermesi ve sıkı çalışması Real Madrid'i de oldukça memnun etmiş durumda. İspanya basınında Defansa Central'in haberine göre, eflatun-beyazlıların kondisyon antrenörü Antonio Pintus, teknik direktör Ancelotti ile görüştü.
Pintus'un Ancelotti'ye Arda Güler için "Yaşına göre mükemmel bir fiziksel kondisyona sahip. Gelişmeye devam edecek. Elit takımlar için güçlü bir yapıya sahip olmaya başlıyor" dediği aktarıldı.
ARDA'NIN GEÇEN SEZON PERFORMANSI
Uzun süren sakatlığını atlatan ve geçen sezonun ikinci yarısında forma şansı bulan 19 yaşındaki genç yetenek, Real Madrid formasını 5'i ilk 11 olmak üzere toplamda 12 maçta giydi.