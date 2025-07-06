Arda Güler'li Real Madrid yarı final biletini kaptı

Brezilyalı hakem Abatti'nin düdük çaldığı maçın 10. dakikasında Arda Güler'in asistinde Gonzalo topu ağlara gönderdi ve Real Madrid'i 1-0 öne geçirdi. 20. dakikada Fran Garcia'nın golüyle İspanyol ekibi soyunma odasına 2-0 önde girdi. 90+3'te Beier ile Dortmund farkı 1'e indirirken, 90+4. dakikada yine Arda'nın asistinde Mbappe şık bir voleyle skoru 3-1'e getirdi. 90+8. dakikada Guirassy'nin penaltıdan bulduğu golle mücadele Real Madrid'in 3-2 üstünlüğü ile sona erdi.