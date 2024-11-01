Arda Kardeşler'den dikkat çeken hamle: Savcılığa başvurdu
Galatasaray ile Beşiktaş arasında oynanan derbi maçtaki kararlarıyla hedef tahtasına oturtulan hakem Arda Kardeşler ölüm tehditleri aldığı gerekçesi ile savcılığa suç duyurusunda bulundu.
Süper Lig'in 10. haftasında Galatasaray ile Beşiktaş arasında oynanan derbi karşılaşmasını yöneten ve tartışmalara neden olan hakem Arda Kardeşler'in, ölüm tehditleri aldığı gerekçesiyle savcılığa başvurduğu öğrenildi.
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RAMS Park'ta Galatasaray'ın Beşiktaş’ı 2-1 mağlup ettiği karşılaşmanın hakemi olan Arda Kardeşler verdiği kararlar nedeniyle eleştirilerin hedefi olmuştu.
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Hakkında sosyal medyada ağır yorumlar yapılan Arda Kardeşler için Beşiktaş Kulübü de sert bir açıklama yayınlamıştı.
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Gazeteci Umut Eken, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla Arda Kardeşler'in, ölüm tehditleri aldığını ve savcılığa başvurduğunu söyledi.
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