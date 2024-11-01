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  4. Arda Kardeşler'den dikkat çeken hamle: Savcılığa başvurdu

Arda Kardeşler'den dikkat çeken hamle: Savcılığa başvurdu

Galatasaray ile Beşiktaş arasında oynanan derbi maçtaki kararlarıyla hedef tahtasına oturtulan hakem Arda Kardeşler ölüm tehditleri aldığı gerekçesi ile savcılığa suç duyurusunda bulundu.

Arda Kardeşler'den dikkat çeken hamle: Savcılığa başvurdu - Resim: 1

Süper Lig'in 10. haftasında Galatasaray ile Beşiktaş arasında oynanan derbi karşılaşmasını yöneten ve tartışmalara neden olan hakem Arda Kardeşler'in, ölüm tehditleri aldığı gerekçesiyle savcılığa başvurduğu öğrenildi.

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Arda Kardeşler'den dikkat çeken hamle: Savcılığa başvurdu - Resim: 2

RAMS Park'ta Galatasaray'ın Beşiktaş’ı 2-1 mağlup ettiği karşılaşmanın hakemi olan Arda Kardeşler verdiği kararlar nedeniyle eleştirilerin hedefi olmuştu.

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Arda Kardeşler'den dikkat çeken hamle: Savcılığa başvurdu - Resim: 3

Hakkında sosyal medyada ağır yorumlar yapılan Arda Kardeşler için Beşiktaş Kulübü de sert bir açıklama yayınlamıştı.

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Arda Kardeşler'den dikkat çeken hamle: Savcılığa başvurdu - Resim: 4

Gazeteci Umut Eken, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla Arda Kardeşler'in, ölüm tehditleri aldığını ve savcılığa başvurduğunu söyledi.

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