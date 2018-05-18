Arda Turan ayağında alçıyla görüntülendi
Başakşehirli futbolcu Arda Turan bir mekan çıkışı gazetecileri karşısında görünce aracında bir süre bekledi. Daha sonra araçtan inen Arda Turan'ın ayağındaki alçı ise dikkatleri çekti.
Başakşehir’in yıldız futbolcusu Arda Turan, arkadaşları ile tavla oynamak üzere önceki akşam Bebek Kahve'ye geldi. (Posta)
Habercileri fark eden Arda Turan araçtan ısrarla inmek istemedi. Muhabirlerin beklediğini görünce de otomobilden çıkmak zorunda kaldı.
Kendisini gizlemesinin nedeni; sol ayağındaki ateldi. Arda Turan “Neden oldu?” sorusuna cevap vermeden tavla maçına oturdu.