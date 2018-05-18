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  3. 18 Mayıs 2018 11:16

Arda Turan ayağında alçıyla görüntülendi

Başakşehirli futbolcu Arda Turan bir mekan çıkışı gazetecileri karşısında görünce aracında bir süre bekledi. Daha sonra araçtan inen Arda Turan'ın ayağındaki alçı ise dikkatleri çekti.

Arda Turan ayağında alçıyla görüntülendi

Başakşehir’in yıldız futbolcusu Arda Turan, arkadaşları ile tavla oynamak üzere önceki akşam Bebek Kahve'ye geldi. (Posta)

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Arda Turan ayağında alçıyla görüntülendi

Habercileri fark eden Arda Turan araçtan ısrarla inmek istemedi. Muhabirlerin beklediğini görünce de otomobilden çıkmak zorunda kaldı.

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Arda Turan ayağında alçıyla görüntülendi

Kendisini gizlemesinin nedeni; sol ayağındaki ateldi. Arda Turan “Neden oldu?” sorusuna cevap vermeden tavla maçına oturdu.

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Arda Turan ayağında alçıyla görüntülendi

Süper Lig’in 32. haftasında oynanan Başakşehir-Sivasspor karşılaşmasında hakemlere saldıran Arda Turan 16 maç ceza almıştı.

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