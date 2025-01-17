Arda Turan Beşiktaş'ın genç yıldızını istiyor
Süper Lig’deki ilk sezonunda başarılı bir grafik çizen Eyüpspor’da transfer çalışmaları devam ediyor. Eflatun-sarılı ekip, Beşiktaş’ın genç golcüsü Mustafa Hekimoğlu’nu kiralık olarak kadrosuna katmak istiyor.
Süper Lig’in ilk yarısını 30 puanla 5’inci sırada bitiren Eyüpspor, transfer çalışmalarına hız verdi.
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Göztepe’den Yalçın Kayhan’ı kadrosuna katan eflatun-sarılı ekip, Trabzonspor ile sözleşmesini fesheden Enis Bardhi’ye teklif yaptı.
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Ancak Kuzey Makedonyalı futbolcu ile anlaşma sağlanamadı.
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İstanbul ekibi, orta alana en az 1 takviye daha yapmayı planlıyor.
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