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  4. Arda Turan Beşiktaş'ın genç yıldızını istiyor!

Arda Turan Beşiktaş'ın genç yıldızını istiyor

Süper Lig’deki ilk sezonunda başarılı bir grafik çizen Eyüpspor’da transfer çalışmaları devam ediyor. Eflatun-sarılı ekip, Beşiktaş’ın genç golcüsü Mustafa Hekimoğlu’nu kiralık olarak kadrosuna katmak istiyor.

Arda Turan Beşiktaş'ın genç yıldızını istiyor - Resim: 1

Süper Lig’in ilk yarısını 30 puanla 5’inci sırada bitiren Eyüpspor, transfer çalışmalarına hız verdi.

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Arda Turan Beşiktaş'ın genç yıldızını istiyor - Resim: 2

Göztepe’den Yalçın Kayhan’ı kadrosuna katan eflatun-sarılı ekip, Trabzonspor ile sözleşmesini fesheden Enis Bardhi’ye teklif yaptı.

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Arda Turan Beşiktaş'ın genç yıldızını istiyor - Resim: 3

Ancak Kuzey Makedonyalı futbolcu ile anlaşma sağlanamadı.

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Arda Turan Beşiktaş'ın genç yıldızını istiyor - Resim: 4

İstanbul ekibi, orta alana en az 1 takviye daha yapmayı planlıyor.

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