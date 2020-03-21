Arda Turan Fatih Terim'i 'Baba' olarak nitelendirdi
Barcelona'nın sözleşmeli futbolcusu olan ve son olarak Başakşehir'de forma giyen ancak sözleşmesini feshettikten sonra boşta kalan Arda Turan, kendi EN'lerini açıkladı.
Barcelona'nın sözleşmeli futbolcusu olan ve son olarak Başakşehir'de forma giyen ancak sözleşmesini feshettikten sonra boşta kalan Arda Turan, kendi EN'lerini açıkladı.
Son olarak Başakşehir'de forma giyen ancak ligin ikinci yarısında Barcelona'nın oyuncusu olarak boşta kalan Arda Turan, yaşamındaki EN’leri şöyle ifade etti: En sevdiği yemek: Annemin taze fasulyesi En sevdiği şehir: Medine