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  3. 21 Mart 2020 12:45

Arda Turan Fatih Terim'i 'Baba' olarak nitelendirdi

Barcelona'nın sözleşmeli futbolcusu olan ve son olarak Başakşehir'de forma giyen ancak sözleşmesini feshettikten sonra boşta kalan Arda Turan, kendi EN'lerini açıkladı.

Arda Turan Fatih Terim'i 'Baba' olarak nitelendirdi

Barcelona'nın sözleşmeli futbolcusu olan ve son olarak Başakşehir'de forma giyen ancak sözleşmesini feshettikten sonra boşta kalan Arda Turan, kendi EN'lerini açıkladı.

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Arda Turan Fatih Terim'i 'Baba' olarak nitelendirdi

Tecrübeli futbolcu, Fatih Terim'i 'Baba' olarak nitelendirdi.

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Arda Turan Fatih Terim'i 'Baba' olarak nitelendirdi

Son olarak Başakşehir'de forma giyen ancak ligin ikinci yarısında Barcelona'nın oyuncusu olarak boşta kalan Arda Turan, yaşamındaki EN’leri şöyle ifade etti: En sevdiği yemek: Annemin taze fasulyesi En sevdiği şehir: Medine

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Arda Turan Fatih Terim'i 'Baba' olarak nitelendirdi

En sevdiği şarkı: Yansın İstanbul (Sezen Aksu) Unutamadığı goller: EURO 2008'de İsviçre ve Santiago Bernabeu Stadyumu'nda Real Madrid'e attığım goller. Unutamadığın anlar: Chelsea'ye attığım gol ve Nou Camp'daki son düdük sonrası yaşadığım şampiyonluk sevinci

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