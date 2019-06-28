Arda Turan sosyal medyada dalga konusu oldu
Ligin bitmesiyle beraber ailesi ve arkadaşlarıyla tatile çıkan Arda Turan, göbek yaptı. Önceki gün Marmaris'te dostlarıyla video paylaşan Turan'ın şiş göbeği sosyal medyada olay oldu. .
Yılın yorgunluğunu eşi Aslıhan Doğan Turan ve minik oğlu Hamza Arda'yla Muğla'nın Marmaris ilçesinde atan ünlü futbolcunun göbeği Instagram'da olay oldu.
Ailesiyle keyif çatan 32 yaşındaki futbolcu, önceki gün aynı otelde konaklayan dostlarıyla bir araya geldi. Turan; Emre Belözoğlu, Burak Yılmaz ve Volkan Demirel ile ayak tenisi oynarken çekilen videosunu Instagram'da paylaştı. Bunun üzerine sosyal medyada esprili yorumlar havada uçuştu.