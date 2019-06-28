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  3. 28 Haziran 2019 14:10

Arda Turan sosyal medyada dalga konusu oldu

Ligin bitmesiyle beraber ailesi ve arkadaşlarıyla tatile çıkan Arda Turan, göbek yaptı. Önceki gün Marmaris'te dostlarıyla video paylaşan Turan'ın şiş göbeği sosyal medyada olay oldu. .

Arda Turan sosyal medyada dalga konusu oldu

Başakşehirli futbolcu Arda Turan, önceki gün yaptığı paylaşımla sosyal medyaya damga vurdu. A

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Arda Turan sosyal medyada dalga konusu oldu

Yılın yorgunluğunu eşi Aslıhan Doğan Turan ve minik oğlu Hamza Arda'yla Muğla'nın Marmaris ilçesinde atan ünlü futbolcunun göbeği Instagram'da olay oldu.

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Arda Turan sosyal medyada dalga konusu oldu

Ailesiyle keyif çatan 32 yaşındaki futbolcu, önceki gün aynı otelde konaklayan dostlarıyla bir araya geldi. Turan; Emre Belözoğlu, Burak Yılmaz ve Volkan Demirel ile ayak tenisi oynarken çekilen videosunu Instagram'da paylaştı. Bunun üzerine sosyal medyada esprili yorumlar havada uçuştu.

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Arda Turan sosyal medyada dalga konusu oldu

ESPRİ MALZEMESİ OLDU Yıldız futbolcunun formsuz hali, takipçilerini hayal kırıklığına uğrattı. Turan'ın sezon biter bitmez göbek yapmasına "Arda, bu ne hız!" yorumu geldi. Pek çok muzip sosyal medya kullanıcısı da esprili yorumlarla Arda'nın göbeğini diline doladı.

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