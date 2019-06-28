Arda Turan sosyal medyada dalga konusu oldu

ESPRİ MALZEMESİ OLDU Yıldız futbolcunun formsuz hali, takipçilerini hayal kırıklığına uğrattı. Turan'ın sezon biter bitmez göbek yapmasına "Arda, bu ne hız!" yorumu geldi. Pek çok muzip sosyal medya kullanıcısı da esprili yorumlarla Arda'nın göbeğini diline doladı.