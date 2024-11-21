Arda Turan'dan yeniden Atletico Madrid iddialarına ilk yanıt

İspanyol medyasından Relevo'nun haberine göre; Diego Simeone sonrası için hazırlık yapan ve teknik direktör arayışlarına şimdiden başlayan Atletico Madrid; Fernando Torres, Gabi, Filipe Luis gibi isimlerin yanı sıra eski futbolcusu Arda Turan'ı da gündemine aldı.