Arda Turan'dan yeniden Atletico Madrid iddialarına ilk yanıt
Eyüpspor Teknik Direktörü Arda Turan'dan bir dönem formasını da giydiği Atletico Madrid'in yeni teknik direktör adayları arasında yer aldığına dair haberler sonrasında ilk açıklama geldi.
İspanyol medyasından Relevo'nun haberine göre; Diego Simeone sonrası için hazırlık yapan ve teknik direktör arayışlarına şimdiden başlayan Atletico Madrid; Fernando Torres, Gabi, Filipe Luis gibi isimlerin yanı sıra eski futbolcusu Arda Turan'ı da gündemine aldı.
Simeone'nin oyuncular üzerindeki etkisinin azaldığı ve yüksek maaşının kulübü zorladığı öne sürülürken Simeone'nin koltuğu için Arda Turan'ın adının geçmesi Türk spor kamuoyunda günün konusu oldu.
2011-2015 yılları arasında formasını giydiği Atletico Madrid'de adaylar arasında adı geçen Arda Turan, İspanya'nın yüksek tirajlı gazetlerinden AS'a verdiği röportajda çarpıcı ifadeler kullandı.
Eski milli futbolcu, "Kendinizi gelecekte Atletico Madrid'i çalıştırırken ve Şampiyonlar Ligi'ni kazanırken görüyor musunuz?" sorusunu cevapladı.