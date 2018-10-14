Arda Turan'a hapis şoku ! Futbol hayatı bitebilir...
Arda Turan'ın Berkay'a saldırısı sonrası hukuk çevreleri milli futbolcunun futbol hayatının bitebileceğini ifade etti.
Arda'nın işlediği suçların cezasının alt sınırı 3, üst sınırı 10 yıl. Müştekiler şikayetlerini geri çekerse yıldız oyuncunun meslek hayatını devam ettirmesinin önünde engel yok. Aksi halde risk büyük.
(Akşam)
Avukat Ali Asker Şanlı, Arda'nın işlediği suçlar ve öngörülen cezaları hakkında Akşam Gazetesi'ne şu açıklamayı yaptı: Burada 4 suçtan söz edebiliriz. Basit taciz TCK 105-1'de düzenleniyor. Cezası 3 aydan, 2 yıla kadar."
"Kasten yaralama TCK 86-1'de, cezası 1 ila 3 yıl arasında. Tehdit suçu da 106-1'de düzenleniyor ve 6 aydan 2 yıla kadar ceza öngörülüyor."