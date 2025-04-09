Arsenal, Real Madrid, Bayern Münih ve Inter Milan'dan futbol resitali
UEFA Şampiyonlar Ligi çeyrek finalinde heyecan 2 maçla başladı. Arsenal, konuk ettiği Real Madrid'i 3-0 mağlup ederken, Inter ise Bayern Münih'i 2-1 yendi.
Kaynak: İHA
Avrupa futbolunun kulüp düzeyindeki bir numaralı organizasyonunda çeyrek final ilk karşılaşmaları bugün başladı. Son şampiyon Real Madrid, Emirates'te Arsenal'a konuk oldu.
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İlk yarı gol sesi çıkmazken, Londra ekibi 58. dakikada duran toptan öne geçti.
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Declan Rice, ceza yayının önünden kazanılan serbest vuruşta doğrudan kaleye gönderdiği şutta topu ağlara gönderdi.
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70. dakikada bir kez daha serbest vuruşta topun başına geçen Rice, farkı 2'ye çıkardı.
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