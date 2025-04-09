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Arsenal, Real Madrid, Bayern Münih ve Inter Milan'dan futbol resitali

UEFA Şampiyonlar Ligi çeyrek finalinde heyecan 2 maçla başladı. Arsenal, konuk ettiği Real Madrid'i 3-0 mağlup ederken, Inter ise Bayern Münih'i 2-1 yendi.

Kaynak: İHA
Arsenal, Real Madrid, Bayern Münih ve Inter Milan'dan futbol resitali - Resim: 1

Avrupa futbolunun kulüp düzeyindeki bir numaralı organizasyonunda çeyrek final ilk karşılaşmaları bugün başladı. Son şampiyon Real Madrid, Emirates'te Arsenal'a konuk oldu.

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Arsenal, Real Madrid, Bayern Münih ve Inter Milan'dan futbol resitali - Resim: 2

İlk yarı gol sesi çıkmazken, Londra ekibi 58. dakikada duran toptan öne geçti.

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Arsenal, Real Madrid, Bayern Münih ve Inter Milan'dan futbol resitali - Resim: 3

Declan Rice, ceza yayının önünden kazanılan serbest vuruşta doğrudan kaleye gönderdiği şutta topu ağlara gönderdi.

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Arsenal, Real Madrid, Bayern Münih ve Inter Milan'dan futbol resitali - Resim: 4

70. dakikada bir kez daha serbest vuruşta topun başına geçen Rice, farkı 2'ye çıkardı.

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