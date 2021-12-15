Arsenal'da yeni Mesut Özil krizi
İngiltere Premier Lig ekiplerinden Arsenal'da Gabonlu golcü Pierre Emerick Aubameyang önce kadro dışı bırakıldı sonrasında ise kaptanlığı elinden alındı. İngiliz medyasında 32 yaşındaki golcünün durumu Mesut Özil krizine benzetildi.
32 yaşındaki Gabonlu golcü için İngiliz ekibinden yapılan açıklamada, bu kararın oyuncunun disiplinsiz hareketleri nedeniyle alındığı bildirildi.
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Eski İngiliz forvet Darren Bent Aubameyang olayını Mesut Özil krizine benzetti.
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TalkSPORT'a konuşan Bent, "Arsenal'in kazanamadığı bir durumda sıkışıp kaldığını söylemiştim. O sırada Aubameyang harika oynuyordu ve Premier Lig'in en iyi golcülerinden biriydi. Mikel Arteta için tek başına FA Cup'ı kazandı."
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"Ertesi sezona Fulham'a karşı galibiyetle başladılar. Harika bir gol attı ve sözleşmeyi aldı. O zamandan beri kendisinin gölgesi oldu."
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