Aşk tatili de, sarı-kırmızılıların hasreti de bitti; Icardi geri döndü
Yaşadığı sakatlık nedeniyle uzun süredir sahalardan uzak kalan ve eşi Wanda Nara ile yaşadığı olaylı ayrılık sürecinin yaralarını Arjantinli güzel oyuncu China Suarez ile saran Galatasaray'ın golcüsü Mauro Icardi, İstanbul'a geri döndü.
Galatasaray'ın UEFA Avrupa Ligi'nde Tottenham karşısındaki mücadelesi sırasında sakatlanmasının ardından uzun bir süredir yeşil sahalardan uzak kalan Arjantinli yıldızı Mauro Icardi'den bir müjdeli haber daha geldi.
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Eşi Wanda Nara ile yaşadığı "olaylı" ayrılık sürecinde aradığı aşkı Arjantinli güzel oyuncu China Suarez'de bulan Galatasaray'ın gol makinesi İstanbul'a geri döndü.
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Ülkesinde ameliyat olan 31 yaşındaki Arjantinli golcü tedavisine Türkiye'de devam edecek.
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Galatasaray'ın yıldız futbolcusu Mauro Icardi, UEFA Avrupa Ligi’nin 4. haftasında Tottenham ile oynanan maçın 30. dakikasında dizinden sakatlanarak oyundan çıkmış yapılan tetkikler sonucunda sezonu kapatma riskiyle karşı karşıya kalmıştı.
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