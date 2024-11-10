Aslan hata yapmadı: Galatasaray 3 puanı 3 golle aldı

İkinci yarıya Galatasaray, Jakobs - Nelsson değişikliği ile başladı. Samsunspor ise aynı kadroyla devam etti. 48’inci dakikada Samsunspor penaltı kazandı. Sol kanatta topla buluşan Dimata, bacak arası çalım attıktan sonra ceza sahası içerisinde son çizgide Sanchez’in müdahalesi ile yerde kaldı. Karşılaşmanın hakemi Halil Umut Meler, penaltı kararı verdi. 50’nci dakikada topun başına geçen Ntcham, meşin yuvarlağı ağlara göndererek skoru eşitledi: 1-1. Samsunspor’un golünden 5 dakika sonra Galatasaray mücadelede tekrar öne geçti. Ceza sahası içi sol çaprazında Sara’nın pasıyla topla buluşan Yunus Akgün, içeriye doğru ortasını açtı. Gelen topu kaleci Okan Kocuk sektirdi. Seken topu havada Osimhen kafayla tamamladı: 2-1. Golden sonra da etkisini sürdüren sarı-kırmızılar, 57’nci dakikada Yunus Akgün ile ceza sahası dışından kaleyi yokladı fakat kaleci Okan sert gelen topu kurtardı. Bu pozisyondan 2 dakika sonra Galatasaray, ceza sahası içi sağ çaprazından Sallai’nin arka direğe ortasına iyi yükselen Barış Alper Yılmaz’ın kafa vuruşuyla gole yaklaştı fakat Okan topu güçlükle kornere çeldi. Üst üste hücumlar yapan sarı-kırmızılı ekip, 62’nci dakikada Abdülkerim Bardakcı ile 3’üncü gole yaklaştı. Ceza sahası içerisinde şık hareketler sergileyen Sanchez, soldan son çizgide topu içeriye doğru havalandırdı. Gelen topa Abdülkerim Bardakcı röveşata ile vurdu fakat meşin yuvarlak sol direkten oyun alanına geri döndü. 85’inci dakikada Galatasaray farkı 2’ye çıkardı. Hızlı hücumda Ziyech’in pasıyla ceza sahası içinde topla buluşan Batshuayi’nin şutunda meşin yuvarlak ağlara gitti: 3-1. 88'inci dakikada Samsunspor atağında Laura'nın ceza yayının içinden yaptığı vuruşta kaleci Muslera topu çeldi. Oyun alanına geri dönen topu Mouandilmadji tamamlamak istedi ancak Muslera'nın ayaklarına çarpan top yan direkten bir kez daha ceza sahasının içine düştü. Samsunspor'da Mouandilmadji'nin yeniden yaptığı vuruşta meşin yuvarlak kaleci Muslera'da kaldı. Atağın bitiminin ardından VAR'dan gelen uyarıyla pozisyonu kenarda izleyen hakem Halil Umut Meler, Nelsson'un Soner'i ceza sahasında ittiğine karar verdi ve beyaz noktayı gösterdi. 90+3'üncü dakikada Bennasser'in kullandığı penaltıda top ağlarla buluştu: 3-2. Karşılaşmada başka gol olmayınca Galatasaray, sahadan 3-2'lik skorla galip ayrılan taraf oldu. Bu sonucun ardından Galatasaray, puanını 31 yaptı ve liderliğini sürdürdü. Samsunspor ise 4’üncü mağlubiyetini yaşadı ve 25 puanda kaldı.