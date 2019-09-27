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  3. 27 Eylül 2019 16:45

Atalay Babacan ve Eric Cantona'nın kardeşleri de...

Futbol tarihine adını altın harflerle yazdırmış olan bazı isimlerin ortak özelliği görenleri şaşırtıyor. Dünyaca ünlü yıldızların ortak özelliğine son olarak eşlik eden ise Galatasaray'ın genç yıldızı Atalay Babacan oldu. .

Atalay Babacan ve Eric Cantona'nın kardeşleri de...

Futbol tarihine adını altın harflerle yazdırmış olan bazı isimlerin ortak özelliği görenleri şaşırtıyor.

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Atalay Babacan ve Eric Cantona'nın kardeşleri de...

Dünyaca ünlü yıldızların ortak özelliğine son olarak eşlik eden ise Galatasaray'ın genç yıldızı Atalay Babacan oldu. İşte futbol dünyasına damga vuran kardeş futbolcular...

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Atalay Babacan ve Eric Cantona'nın kardeşleri de...

Atalay Babacan - Alperen Babacan

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Atalay Babacan ve Eric Cantona'nın kardeşleri de...

Raul Maradona - Diego Maradona - Hugo Maradona

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