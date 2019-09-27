Atalay Babacan ve Eric Cantona'nın kardeşleri de...
Futbol tarihine adını altın harflerle yazdırmış olan bazı isimlerin ortak özelliği görenleri şaşırtıyor. Dünyaca ünlü yıldızların ortak özelliğine son olarak eşlik eden ise Galatasaray'ın genç yıldızı Atalay Babacan oldu. .
Futbol tarihine adını altın harflerle yazdırmış olan bazı isimlerin ortak özelliği görenleri şaşırtıyor.
Dünyaca ünlü yıldızların ortak özelliğine son olarak eşlik eden ise Galatasaray'ın genç yıldızı Atalay Babacan oldu. İşte futbol dünyasına damga vuran kardeş futbolcular...