Atletico Madrid ve Arsenal mücadelesi nefes kesti: VAR kararları geceye damgasını vurdu!
UEFA Şampiyonlar Ligi yarı final ilk maçında Atletico Madrid, sahasında İngiliz devi Arsenal'i konuk etti. Viktor Gyökeres ve Julian Alvarez'in karşılıklı penaltı golleriyle 1-1 sona eren mücadeleye VAR kararları ve hakem Danny Makkelie'nin düdükleri damga vurdu.
Avrupa futbolunun zirvesinde, Şampiyonlar Ligi yarı final heyecanı Madrid'de başladı. İspanyol temsilcisi Atletico Madrid ile İngiliz ekibi Arsenal arasındaki ilk randevu, karşılıklı goller ve yüksek tansiyonla sahne alırken; sahadan kazanan çıkmadı.
Maçın başından itibaren büyük bir taktik savaşına sahne olan mücadelede sessizliği bozan taraf konuk ekip oldu. 44. dakikada Arsenal'in kazandığı penaltıda topun başına geçen Viktor Gyökeres, kaleci Oblak'ı mağlup ederek takımını soyunma odasına 1-0 önde götürdü.
İkinci yarıya baskılı başlayan Atletico Madrid, 53. dakikada Ben White'ın ceza sahası içindeki elle müdahalesiyle penaltı kazandı. Hakem Danny Makkelie, VAR incelemesinin ardından beyaz noktayı gösterdi. 56. dakikada topun başına geçen Arjantinli yıldız Julian Alvarez, skora dengeyi getirdi: 1-1.
Maçın kırılma anı 78. dakikada yaşandı. Arsenal atağında David Hancko'nun Eberechi Eze'ye müdahalesi sonrası hakem Makkelie maçta üçüncü kez penaltı noktasını işaret etti.