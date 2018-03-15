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  3. 15 Mart 2018 11:43

Avrupa basını Beşiktaş'ın maçını böyle gördü

Şampiyonlar Ligi'inde oynanan Beşiktaş - Bayern Münih maçı, Avrupa basınında geniş yer buldu.

Avrupa basını Beşiktaş'ın maçını böyle gördü

Şampiyonlar Ligi son 16 turunda Bayern Münih'e karşı ilk maçı deplasmanda 5-0 kaybeden Beşiktaş, rövanşı 3-1 kaybederek Şampiyonlar Ligi'ne veda etti. Mücadelenin ardından yabancı basın, karşılaşmayı şu manşetlerle gördü;

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Avrupa basını Beşiktaş'ın maçını böyle gördü

Almanya basını, Bayern Münih'in 5-0'ın rövanşında deplasmanda Beşiktaş'ı 3-1 yenerek UEFA Şampiyonlar Ligi'nde çeyrek finale yükselmesini, "Favori şaşırtmadı" şeklinde yorumladı. Abendzeitung gazetesi, "İlk maçta çeyrek finalin kapısını aralayan Bayern Münih, İstanbul'da çeyrek finali kutladı" ifadelerini kullandı.

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Avrupa basını Beşiktaş'ın maçını böyle gördü

Gazete ayrıca, Vodafone Park'taki coşkulu Beşiktaş taraftarından da övgüyle bahsederek, "Ateşli Beşiktaş taraftarı, güçlü rakipleri karşısında takımlarına büyük destek verdi. Bayern Münih Teknik Direktörü Jupp Heynckes ve futbolcular, Avrupa'nın en gürültülü stadına hayran kaldı" şeklinde yazdı

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Avrupa basını Beşiktaş'ın maçını böyle gördü

MULLER: ISLIKTA KULAK ZARINDA BASKI OLUŞUYOR
Haberde, Heynckes'in 'Avrupa'da çok az sayıda stadyumda bulunan bir atmosfer' sözlerine de yer verilirken, Bayernli futbolcu Müller'in de, "Islık çaldıklarında kulak zarında baskı oluşuyor" ifadeleri kullanıldı.

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