Avrupa basını Beşiktaş'ın maçını böyle gördü

Gazete ayrıca, Vodafone Park'taki coşkulu Beşiktaş taraftarından da övgüyle bahsederek, "Ateşli Beşiktaş taraftarı, güçlü rakipleri karşısında takımlarına büyük destek verdi. Bayern Münih Teknik Direktörü Jupp Heynckes ve futbolcular, Avrupa'nın en gürültülü stadına hayran kaldı" şeklinde yazdı