Avrupa basını Beşiktaş'ın maçını böyle gördü
Şampiyonlar Ligi'inde oynanan Beşiktaş - Bayern Münih maçı, Avrupa basınında geniş yer buldu.
Şampiyonlar Ligi son 16 turunda Bayern Münih'e karşı ilk maçı deplasmanda 5-0 kaybeden Beşiktaş, rövanşı 3-1 kaybederek Şampiyonlar Ligi'ne veda etti. Mücadelenin ardından yabancı basın, karşılaşmayı şu manşetlerle gördü;
Almanya basını, Bayern Münih'in 5-0'ın rövanşında deplasmanda Beşiktaş'ı 3-1 yenerek UEFA Şampiyonlar Ligi'nde çeyrek finale yükselmesini, "Favori şaşırtmadı" şeklinde yorumladı. Abendzeitung gazetesi, "İlk maçta çeyrek finalin kapısını aralayan Bayern Münih, İstanbul'da çeyrek finali kutladı" ifadelerini kullandı.
Gazete ayrıca, Vodafone Park'taki coşkulu Beşiktaş taraftarından da övgüyle bahsederek, "Ateşli Beşiktaş taraftarı, güçlü rakipleri karşısında takımlarına büyük destek verdi. Bayern Münih Teknik Direktörü Jupp Heynckes ve futbolcular, Avrupa'nın en gürültülü stadına hayran kaldı" şeklinde yazdı