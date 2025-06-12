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Avrupa kulüpleri Uğurcan Çakır'ın peşinde!

Trabzonspor'un milli kalecesi Uğurcan Çakır, Avrupa kulüplerinin radarında. 9 milyon euroluk teklif yapan Monaco'nun, ret yanıtı alınca teklifini 12 milyon euroya çıkardığı öğrenildi.

Kaynak: DHA
Avrupa kulüpleri Uğurcan Çakır'ın peşinde! - Resim: 1

Trabzonspor’un milli kalecisi Uğurcan Çakır için Avrupa’dan iki kulüp devreye girdi.

Fransız basınında yer alan haberlere göre, Ligue 1 ekibi AS Monaco ile Premier Lig’e yeni yükselen Burnley, 29 yaşındaki tecrübeli kaleciyi transfer listesine aldı.

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Avrupa kulüpleri Uğurcan Çakır'ın peşinde! - Resim: 2

Fransız gazetesi L’Équipe’in haberine göre; Monaco geçen sezon kalede istikrar sağlayamayan Radoslaw Majecki ve Philipp Köhn’ün ardından bu bölgeye güçlü bir takviye yapmak istiyor. Çakır’ın, kulübün gündemindeki adaylar arasında olduğu ifade edildi.

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Avrupa kulüpleri Uğurcan Çakır'ın peşinde! - Resim: 3

MONACO YENİ TEKLİF SUNACAK

İlk teklifini 9 milyon euro olarak yapan Monaco, ret yanıtı alınca teklifini 12 milyon euroya çıkardı.

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Avrupa kulüpleri Uğurcan Çakır'ın peşinde! - Resim: 4

İngiliz temsilcisi Burnley’nin de bir süredir Uğurcan’ı takip ettiği ve transfer için girişimlerde bulunduğu belirtildi. Premier Lig’de kalıcı olmak isteyen Burnley'nin, deneyimli bir kaleci transferine öncelik verdiği öğrenildi.

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