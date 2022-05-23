Avrupa’da şampiyon takımlar belli oldu
Avrupa’nın önemli liglerinde 2021-2022 sezonu sona erdi. İşte 2021-2022 sezonunun şampiyon takımları...
Trabzonspor | Spor Toto Süper Lig
Spor Toto Süper Lig`in 35. haftasında sahasında Antalyaspor ile 2-2 berabere kalan Trabzonspor, bitime 3 hafta kala şampiyonluğunu ilan etti.
Manchester City | İngiltere Premier Lig
İngiltere Premier Lig`in son haftasında Aston Villa`yı 3-2 mağlup eden Manchester City, Liverpool`un 1 puan önünde art arda 2`nci, son 5 yılda 4`üncü, toplamda 8`inci kez şampiyon oldu.
Milan | İtalya Serie A
İtalya Birinci Futbol Ligi`nin son haftasında Sassuolo`yu 3-0 mağlup eden Milan, en yakın takipçisi Inter`in 2 puan önünde şampiyon oldu. Kırmızı-siyahlı takım, Serie A`da 11 yıl aradan sonra mutlu sona ulaştı.
Real Madrid | İspanya La Liga
İspanya 1. Futbol Ligi`nin (La Liga) 34. haftasında sahasında Espanyol`u 4-0 mağlup eden Real Madrid, ligin bitimine 4 hafta kala tarihindeki 35. şampiyonluğunu ilan etti.