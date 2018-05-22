Avrupa'da yer yerinden oynayacak!
Antoine Griezzman (Atletico'dan Barcelona'ya)
Fransız yıldızın yeni sezonda Katalan ekibinin formasını giymesine artık kesin gözüyle bakılıyor. Barça, golcü oyuncu için 100 milyon Euro'luk (510 milyon TL) serbest kalma bedelini ödeyecek. La Liga'yı şampiyon bitiren Barcelona böylece transferde ilk bombayı patlatmış olacak.
Edinson Cavani (PSG'den Atletico'ya)
Neymar'la sorun yaşayan Uruguaylı yıldız, Atletico ile prensip anlaşmasına vardı. Cavani, senelik 12 milyon euro olan maaşında indirime gitmeyi bile kabul etti. İspanyol devi şimdi, PSG ile masaya oturup işi bitirmeye çalışacak. Bonservis için konuşulan rakam 50 milyon Euro (255 milyon TL).
Robert Lewandowski (Bayern'den PSG'ye)
Alman devi, her transfer döneminde ayrılık sinyali veren Polonyalı forvetin bu tavrından sıkıldı. Bayern Münih, Lewandowski için tekliflere açık olduğunu duyurdu. Leva'nın adı Real Madrid ile anılıyordu ancak İspanyol ekibinin önceliği Harry Kane.
Paulo Dybala (Juventus'tan Bayern'e)
Bayern Münih'in forvet için ilk adayı Dybala. Arjantinli futbolcunun sözleşmesine 100 milyon Euro'ya (510 milyon TL) serbest kalır maddesi var. Panzerler bunu kullanarak transferi bitirebilir. Dybala'nın da Bayern Münih'e gitmeye sıcak baktığı kaydedildi. Bayern, Dünya Kupası öncesi imzayı hedefliyor.
(SKORER)