Avrupa'da yer yerinden oynayacak!

Edinson Cavani (PSG'den Atletico'ya)



Neymar'la sorun yaşayan Uruguaylı yıldız, Atletico ile prensip anlaşmasına vardı. Cavani, senelik 12 milyon euro olan maaşında indirime gitmeyi bile kabul etti. İspanyol devi şimdi, PSG ile masaya oturup işi bitirmeye çalışacak. Bonservis için konuşulan rakam 50 milyon Euro (255 milyon TL).