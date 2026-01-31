Avustralya Açık tek kadınlarda kortların kraliçesi belli oldu!
Avustralya Açık tek kadınlar finalinde Kazak tenisçi Elena Rybakina, Belaruslu raket Aryna Sabalenka'yı 2-1 yenerek şampiyon oldu.
Sezonun ilk grand slam turnuvası olan Avustralya Açık'ın tek kadınlar finalinde Kazak tenisçi Elena Rybakina ile Belaruslu raket Aryna Sabalenka karşı karşıya geldi.
Rybakina, 2 saat 18 dakika süren maçta 6-4, 4-6 ve 6-4'lük setlerle 2-1 galip ayrıldı ve şampiyon oldu.
26 yaşındaki tenisçi böylece Avustralya Açık'ta ilk şampiyonluğunu kazandı.
Kazak raket, 2022 yılındaki Wimbledon'dan sonra ikinci grand slam şampiyonluğunu elde etti.
