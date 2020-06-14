Ayağı kırılan Fernando Muslera'ya destek mesajları yağdı!
Süper Lig'in 27. haftasında Çaykur Didi Stadyumu'nda Rizespor ile Galatasaray arasında oynanan karşılaşmada şok bir sakatlık yaşandı.
Süper Lig'in 27. haftasında Çaykur Didi Stadyumu'nda Rizespor ile Galatasaray arasında oynanan karşılaşmada şok bir sakatlık yaşandı.
Maçın 15. dakikasında yaşanan bir pozisyonun ardından sarı-kırmızılı kaleci Fernando Muslera, sakatlandı ve oyuna devam edemedi.
Yaşanan sakatlığın ardından futbol camiası başta olmak üzere birçok takımın taraftarından Uruguaylı yıldıza destek mesajı yağdı. İŞTE O MESAJLAR