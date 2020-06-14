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  3. 14 Haziran 2020 23:00

Ayağı kırılan Fernando Muslera'ya destek mesajları yağdı!

Süper Lig'in 27. haftasında Çaykur Didi Stadyumu'nda Rizespor ile Galatasaray arasında oynanan karşılaşmada şok bir sakatlık yaşandı.

Ayağı kırılan Fernando Muslera'ya destek mesajları yağdı!

Süper Lig'in 27. haftasında Çaykur Didi Stadyumu'nda Rizespor ile Galatasaray arasında oynanan karşılaşmada şok bir sakatlık yaşandı.

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Ayağı kırılan Fernando Muslera'ya destek mesajları yağdı!

Maçın 15. dakikasında yaşanan bir pozisyonun ardından sarı-kırmızılı kaleci Fernando Muslera, sakatlandı ve oyuna devam edemedi.

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Ayağı kırılan Fernando Muslera'ya destek mesajları yağdı!

Yaşanan sakatlığın ardından futbol camiası başta olmak üzere birçok takımın taraftarından Uruguaylı yıldıza destek mesajı yağdı. İŞTE O MESAJLAR

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Ayağı kırılan Fernando Muslera'ya destek mesajları yağdı!

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