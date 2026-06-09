Aziz Yıldırım transferde düğmeye bastı: İşte Fenerbahçe'nin yeni golcüleri
Fenerbahçe'de 8 yıl sonra rekor oyla yeniden başkan seçilen ve çalışmalara başlayan Aziz Yıldırım, iki transferi açıklamaya hazırlanıyor.
Fenerbahçe'de gerçekleştirilen seçimde rekor bir oyla yeniden başkanlık koltuğuna oturan Aziz Yıldırım, 8 yıllık aranın ardından mesaisine hızlı bir giriş yaptı. Sarı-lacivertli camianın şampiyonluk beklentileri doğrultusunda ilk neşteri forvet hattına vuran Yıldırım ve ekibi, iki yıldız futbolcuyu kadroya katmak için geri sayıma geçti.
İlk İmza Tanıdık Bir İsim: Vedat Muriqi Yuvaya Dönüyor
NTV'nin haberine göre, Başkan Aziz Yıldırım'ın seçim öncesi sinyallerini verdiği İspanya pazarındaki transfer operasyonunda mutlu sona ulaşıldı. Mallorca forması giyen eski Fenerbahçeli Vedat Muriqi ile bireysel şartlarda önceden anlaşan yönetim, seçim zaferinin hemen ardından İspanyol kulübüyle de el sıkıştı.
Kosovalı golcü için yaklaşık 15 milyon euro civarında bir bonservis bedeli ödenecek. Muriqi'nin bu hafta içi İstanbul'a gelerek sarı-lacivertli takımla 3 yıllık resmi sözleşmeye imza atması bekleniyor.
İkinci Bomba: Serhou Guirassy
Fenerbahçe'nin hücum hattındaki ikinci büyük hamlesi ise Borussia Dortmund'un Gineli yıldızı Serhou Guirassy oldu. Yıldırım'ın "Biri Almanya'dan diğeri İspanya'dan" diyerek tarif ettiği ikinci isim olan 30 yaşındaki golcüyle masaya oturuldu. Görüşmeler sonucunda, yıllık 6 milyon euro garanti ücret ve başarı bonuslarını içeren 3 yıllık bir kontrat üzerinden prensip anlaşmasına varıldı.