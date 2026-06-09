Aziz Yıldırım transferde düğmeye bastı: İşte Fenerbahçe'nin yeni golcüleri

İkinci Bomba: Serhou Guirassy

Fenerbahçe'nin hücum hattındaki ikinci büyük hamlesi ise Borussia Dortmund'un Gineli yıldızı Serhou Guirassy oldu. Yıldırım'ın "Biri Almanya'dan diğeri İspanya'dan" diyerek tarif ettiği ikinci isim olan 30 yaşındaki golcüyle masaya oturuldu. Görüşmeler sonucunda, yıllık 6 milyon euro garanti ücret ve başarı bonuslarını içeren 3 yıllık bir kontrat üzerinden prensip anlaşmasına varıldı.