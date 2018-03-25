Aziz Yıldırım'ın seçim kozu 3 dünya yıldızı !
Fenerbahçe Kulübü Başkanı Aziz Yıldırım, 3 Haziran'da Ali Koç ile yarışacağı kongre öncesinde elini güçlendirmek için transfer hamlelerine şimdiden başladı.
UEFA ile yapılan finansal fair play anlaşmasını da gözeterek sözleşmesi sona erecek dünya yıldızlarının peşine düşen Yıldırım'ın, bu transferleri seçim öncesinde açıklaması bekleniyor.
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Önceki yıllarda da Arjen Robben ile temasın gerçekleştirilmiş olması ve Robben'in kulübü tanıyor olması transfer ihtimalini oldukça artırıyor.