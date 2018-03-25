  1. Anasayfa
  2. Foto Galeri
  3. 25 Mart 2018 16:35

Aziz Yıldırım'ın seçim kozu 3 dünya yıldızı !

Fenerbahçe Kulübü Başkanı Aziz Yıldırım, 3 Haziran'da Ali Koç ile yarışacağı kongre öncesinde elini güçlendirmek için transfer hamlelerine şimdiden başladı.

Aziz Yıldırım'ın seçim kozu 3 dünya yıldızı !

UEFA ile yapılan finansal fair play anlaşmasını da gözeterek sözleşmesi sona erecek dünya yıldızlarının peşine düşen Yıldırım'ın, bu transferleri seçim öncesinde açıklaması bekleniyor.


1/ 9
Aziz Yıldırım'ın seçim kozu 3 dünya yıldızı !

İlk hedef Bayern Münih'te forma giyen Hollandalı Arjen Robben.


2/ 9
Aziz Yıldırım'ın seçim kozu 3 dünya yıldızı !

YÜKSEK ÜCRET VE İMZA PARASI VERİLECEK

Önceki yıllarda da Arjen Robben ile temasın gerçekleştirilmiş olması ve Robben'in kulübü tanıyor olması transfer ihtimalini oldukça artırıyor.


3/ 9
Aziz Yıldırım'ın seçim kozu 3 dünya yıldızı !

Bayern Münih ile olan sözleşmesi sona erecek olan Robben'e hem geri çeviremeyeceği bir yıllık ücret hem de imza parası ödenmesi planlanıyor.


4/ 9
SON DAKİKA ÇOK OKUNANLAR SİTENE EKLE RSS BİZE ULAŞIN KÜNYE İNSAN KAYNAKLARI REKLAM