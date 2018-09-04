Babel'in buruk sevincinin sebebi belli oldu !
Bursaspor maçında attığı gole alışılmışın dışında coşkulu şekilde sevinmeyen Babel'in bu hareketninin sebebi belli oldu.
Beşiktaş'ın geçen sezon en formda oyuncusu olan Ryan Babel, bu sezon garip davranışlarıyla gündeme geldi.
(Akşam)
Teknik Direktör Şenol Güneş de son iki basın toplantısında Babel'in bazı sorunlar yaşadığına işaret etti, bu yüzden veriminin düştüğünü vurguladı.
Öncelikle eldeki oyunculardan verim alınması gerektiğini söyleyip, yönetime mesaj yolladı. Babel de Bursaspor maçında attığı golden sonra o beklenen coşkulu sevincini yaşamadı.