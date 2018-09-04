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  3. 04 Eylül 2018 16:45

Babel'in buruk sevincinin sebebi belli oldu !

Bursaspor maçında attığı gole alışılmışın dışında coşkulu şekilde sevinmeyen Babel'in bu hareketninin sebebi belli oldu.

Babel'in buruk sevincinin sebebi belli oldu !

Beşiktaş'ın geçen sezon en formda oyuncusu olan Ryan Babel, bu sezon garip davranışlarıyla gündeme geldi.

(Akşam)

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Babel'in buruk sevincinin sebebi belli oldu !

Teknik Direktör Şenol Güneş de son iki basın toplantısında Babel'in bazı sorunlar yaşadığına işaret etti, bu yüzden veriminin düştüğünü vurguladı.

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Babel'in buruk sevincinin sebebi belli oldu !

Öncelikle eldeki oyunculardan verim alınması gerektiğini söyleyip, yönetime mesaj yolladı. Babel de Bursaspor maçında attığı golden sonra o beklenen coşkulu sevincini yaşamadı.

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Babel'in buruk sevincinin sebebi belli oldu !

Babel'in beden dili bazı sorunlar yaşadığını çok net şekilde dışarıya yansıtıyordu.


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