  1. Anasayfa
  2. Foto Galeri
  3. 15 Ağustos 2018 17:43

Galatasaray Badou Ndiaye'yi bedavaya alıyor !

Şampiyonlar Ligi'ne direk katılacak olan Galatasaray'da transfer çalışmaları devam ederken, eski yıldızı Ndiaye'nin geri döneceği iddia edildi..

Galatasaray Badou Ndiaye'yi bedavaya alıyor !

Galatasaray, Badou Ndiaye'ye nihayet kavuşuyor. Stoke City, büyük umutlarla transfer ettiği oyuncuyu tamamen gözden çıkardı.

1/ 11
Galatasaray Badou Ndiaye'yi bedavaya alıyor !

İsteksiz futbolu nedeniyle İngiliz ekibinin taraftarlarınca protesto edilen Senegalli yıldız, geçen hafta Brentford'la oynanan lig maçında da kadroya alınmadı.


2/ 11
Galatasaray Badou Ndiaye'yi bedavaya alıyor !

Bu gelişmeler üzerine Stoke City yönetimi, yıllık maliyetine karşılık Ndiaye'nin Galatasaray'a 1 yıllığına kiralanmasına onay verdi.


3/ 11
Galatasaray Badou Ndiaye'yi bedavaya alıyor !

Galatasaray, bu gelişme üzerine eski oyuncusunun menajeri William Davila ile masaya oturdu. Davilla, menajerlik ücreti de dahil sarı-kırmızılı yetkililerden 3.5 milyon euro istedi.


4/ 11
SON DAKİKA ÇOK OKUNANLAR SİTENE EKLE RSS BİZE ULAŞIN KÜNYE İNSAN KAYNAKLARI REKLAM