Galatasaray Badou Ndiaye'yi bedavaya alıyor !
Şampiyonlar Ligi'ne direk katılacak olan Galatasaray'da transfer çalışmaları devam ederken, eski yıldızı Ndiaye'nin geri döneceği iddia edildi..
Galatasaray, Badou Ndiaye'ye nihayet kavuşuyor. Stoke City, büyük umutlarla transfer ettiği oyuncuyu tamamen gözden çıkardı.
İsteksiz futbolu nedeniyle İngiliz ekibinin taraftarlarınca protesto edilen Senegalli yıldız, geçen hafta Brentford'la oynanan lig maçında da kadroya alınmadı.
Bu gelişmeler üzerine Stoke City yönetimi, yıllık maliyetine karşılık Ndiaye'nin Galatasaray'a 1 yıllığına kiralanmasına onay verdi.