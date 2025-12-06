  1. Anasayfa
  Bahis soruşturması gözaltıları yüzünden bir maç tatil edildi!

Bahis soruşturması gözaltıları yüzünden bir maç tatil edildi

Yeni Malatyaspor-Isparta 32 Spor karşılaşması, Malatya ekibinin sahaya 7 oyuncuyla çıkması nedeniyle maçın hakemi Ahmet Resuloğlu tarafından tatil edildi.

Kaynak: İHA
Nesine 2. Lig Kırmızı Grup 14. haftasında Yeni Malatyaspor, konuk edeceği Isparta 32 Spor müsabakasına, TFF’nin bahis soruşması kapsamında 7 oyuncusunun hak mahrumiyeti cezası alması ve sakat oyuncularının fazlalığı nedeniyle 7 oyuncu ile çıktı.

Maçın hakemi Ahmet Resuloğlu, Yeni Malatyaspor Sportif Direktörü Sinan Alkış ve Isparta 32 Spor Kulüp Müdürü Emrah Çelik ile saha içinde bir görüşme gerçekleştirdi.

Daha sonra maçın başlama saatini bekleyen Resuloğlu, Yeni Malatyaspor Kulübü Sportif Direktörü Sinan Alkış’ın sahaya 11 oyuncuyla çıkamayacaklarını bildirmesi üzerine maçı tatil ederek soyunma odasına gitti.

