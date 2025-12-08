Bahis soruşturmasında yeni dalga: 197 futbolcu daha PFDK'ya sevk edildi
Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) bahis soruşturması kapsamında 197 futbolcunun daha PFDK'ya sevk edildiğini duyurdu.
TFF resmi internet sitesinden yapılan açıklamada, "Türkiye Futbol Federasyonu’nca profesyonel liglere yönelik olarak yürütülen bahis soruşturması kapsamında 10.11.2025 tarihinde PFDK’ya sevk edilen 1024 futbolcunun haricinde profesyonel liglerde yer alan kulüplerin 'A Takım' listelerinde yer alan veya ilgili lig statüleri uyarınca esame listesine yazılarak profesyonel müsabakalarda oynatılabilen amatör statüdeki 658 futbolcudan bahis oynadığı tespit edilen 197 futbolcunun Futbol Disiplin Talimatı’nın 57. maddesi uyarınca 08.12.2025 tarihinden itibaren tedbirli olarak PFDK'ya sevk edilmesine karar verilmiştir" denildi.