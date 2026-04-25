Balıkesirspor-Eskişehirspor maçında yeşil sahalarda görülmemiş kaleci hatası...

Karşılaşmanın henüz 9. dakikasında Balıkesirspor savunmasının ileriye gönderdiği uzun topta Eskişehirspor kalesi büyük bir talihsizlik yaşadı. Zeminde sekerek yön değiştiren top, kaleci Bora Göymen’i zamanlama hatasına zorladı. Topun yönünü bir an kaybeden genç file bekçisi geri koşsa da meşin yuvarlak sırtına çarparak oyun alanına geri döndü. Pozisyonu iyi takip eden Ahmet Necat Aydın, boş kaleye kariyerinin en rahat gollerinden birini gönderdi.