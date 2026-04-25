Balıkesirspor-Eskişehirspor maçında yeşil sahalarda görülmemiş kaleci hatası...
Nesine 3. Lig Play-Off 1. Turu'nda tansiyon yükseldi. Balıkesirspor'un Eskişehirspor'u 2-1 mağlup ettiği maça, sahalarda ender görülen bir kaleci hatası damga vurdu. Kaleci Bora Göymen’in şanssız anı Ahmet Necat Aydın'a golü getirirken, serinin kaderi Eskişehir'deki rövanşa kaldı. İ
Nesine 3. Lig Play-Off 1. Tur heyecanı, Balıkesirspor ile Eskişehirspor arasındaki kritik mücadeleyle başladı. Sahasında Eskişehirspor’u konuk eden Balıkesirspor, ilk yarıda bulduğu gollerle sahadan 2-1 galip ayrılmayı bildi. Ancak galibiyetten çok, ev sahibi ekibin ilk golündeki şanssız anlar gündem oldu.
Karşılaşmanın henüz 9. dakikasında Balıkesirspor savunmasının ileriye gönderdiği uzun topta Eskişehirspor kalesi büyük bir talihsizlik yaşadı. Zeminde sekerek yön değiştiren top, kaleci Bora Göymen’i zamanlama hatasına zorladı. Topun yönünü bir an kaybeden genç file bekçisi geri koşsa da meşin yuvarlak sırtına çarparak oyun alanına geri döndü. Pozisyonu iyi takip eden Ahmet Necat Aydın, boş kaleye kariyerinin en rahat gollerinden birini gönderdi.
Balıkesirspor, 14. dakikada Akın Arıcan ile skoru 2-0’a taşıyarak soyunma odasına büyük bir avantajla girdi. İkinci yarıda toparlanan konuk ekip Eskişehirspor, 65. dakikada Tayfun Tatlı’nın şık golüyle farkı bire indirdi. Kalan dakikalarda başka gol olmayınca Balıkesirspor ilk raundu kazanan taraf oldu.
Saha içi mücadelesi kadar kaleci hatasıyla da uzun süre konuşulacak bu eşleşmenin ikinci maçı 28 Nisan Salı günü Eskişehir’de oynanacak. Kendi taraftarı önünde final biletini almak isteyen Eskişehirspor ile avantajını korumak isteyen Balıkesirspor arasındaki bu dev randevu, Play-Off finaline çıkacak takımı belirleyecek.