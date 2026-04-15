Barcelona ve Liverpool'da büyük şok! Atletico Madrid ve PSG adını yarı finale yazdırdı
UEFA Şampiyonlar Ligi'nde nefes kesen çeyrek final rövanşları tamamlandı! Atletico Madrid, Barcelona karşısında müthiş bir direnç göstererek turu geçerken; PSG, Anfield deplasmanında Liverpool'u saf dışı bıraktı. Diego Simeone ve Luis Enrique'nin takımları son 4 beline adını yazdırırken, Barcelona ve Liverpool turnuvaya veda etti.
Avrupa futbolunun en prestijli turnuvası olan UEFA Şampiyonlar Ligi'nde çeyrek final heyecanı, dev maçlarla devam etti. Gecenin sonunda İspanyol temsilcisi Atletico Madrid ve Fransız devi Paris Saint-Germain, rakiplerini eleyerek yarı finale yükselen ekipler oldu.
Eşleşmenin ilk maçını 2-0 kazanan Atletico Madrid, evinde Barcelona'yı ağırladı. Maça fırtına gibi başlayan Katalan ekibi, henüz 4. dakikada genç yıldızı Lamine Yamal ve 24. dakikada Ferran Torres'in golleriyle skoru 2-0'a getirerek tur umutlarını yeşertti. Ancak Atletico Madrid, 31. dakikada Lookman'ın ayağından bulduğu kritik golle skoru 2-1'e getirdi ve toplam skorda yeniden avantajı eline aldı.
Maçın kırılma anı 79. dakikada yaşandı. Barcelona savunmacısı Eric Garcia, Alexander Sörloth'a yaptığı müdahale sonrası kırmızı kartla oyun dışı kaldı. 10 kişi kalan rakibi karşısında skoru korumayı başaran Diego Simeone'nin öğrencileri, zorlu mücadeleden turla ayrılan taraf oldu.
Gecenin bir diğer kritik mücadelesinde ise Liverpool, Anfield'da Paris Saint-Germain'i konuk etti. İlk yarısı golsüz eşitlikle geçilen maçta sessizliği 72. dakikada Ousmane Dembele bozdu. Maçın uzatma dakikalarında bir kez daha sahneye çıkan 28 yaşındaki yıldız, farkı ikiye çıkararak PSG'nin zaferini ilan etti. İlk maçı da 2-0 kazanan Fransız temsilcisi, Arne Slot yönetimindeki Liverpool'u turnuva dışına iterek adını son 4 takım arasına yazdırdı.