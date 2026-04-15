Barcelona ve Liverpool'da büyük şok! Atletico Madrid ve PSG adını yarı finale yazdırdı

Gecenin bir diğer kritik mücadelesinde ise Liverpool, Anfield'da Paris Saint-Germain'i konuk etti. İlk yarısı golsüz eşitlikle geçilen maçta sessizliği 72. dakikada Ousmane Dembele bozdu. Maçın uzatma dakikalarında bir kez daha sahneye çıkan 28 yaşındaki yıldız, farkı ikiye çıkararak PSG'nin zaferini ilan etti. İlk maçı da 2-0 kazanan Fransız temsilcisi, Arne Slot yönetimindeki Liverpool'u turnuva dışına iterek adını son 4 takım arasına yazdırdı.