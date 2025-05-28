Barış Alper Yılmaz hayalindeki ligi açıkladı
Süper Lig'de şampiyon olarak 5. yıldızı takan Galatasaray'ın yıldız futbolcusu Barış Alper Yılmaz, oynamak istediği ligi açıkladı.
Süper Lig şampiyonu Galatasaray'da performansıyla en çok konuşulan isimler arasında yer alan Barış Alper Yılmaz, geleceği hakkında dikkat çeken açıklamalarda bulundu.
Adı sık sık Avrupa kulüpleriyle anılan Barış Alper Yılmaz, oynamak istediği ligi açıkladı.
TRT Spor’a konuşan Barış Alper, "Ben de Avrupa'da oynamak istiyorum. Kulübümü ve Türkiye'yi temsil etmek isterim. Kulübün de onayı doğrultusunda olur. Hızım nedeniyle taraftarlar, İngiltere'de oynayabileceğimi düşünüyor. İnşallah bir gün gerçek olur. Galatasaray sayesinde buralara geldik. İnşallah bir gün her şey oluşur ve gerçekleşir” ifadelerini kullandı.
Barış Alper Yılmaz, Nijeryalı golcü Victor Osimhen için ise şunları söyledi:
"Victor Osimhen çok iyi bir oyuncu, her teknik adam onu ister. Sahada dışında da ince ve temiz bir kalbi var. Hiçbir egosu yok, temiz biri. Çok iyi bir oyuncu. Sahada çok iyi anlaşıyoruz. Mauro Icardi ve Alvaro Morata da çok büyük oyuncular. Diğer arkadaşlarımız da öyle. Kalmasını çok isteriz ama kendi karar verecek. Burada çok mutlu, İstanbul'u seviyor. Her anlamda mutlu olduğunu söylüyor, umarım kalır. Kalırsa mutlu oluruz."