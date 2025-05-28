Barış Alper Yılmaz hayalindeki ligi açıkladı

Barış Alper Yılmaz, Nijeryalı golcü Victor Osimhen için ise şunları söyledi:

"Victor Osimhen çok iyi bir oyuncu, her teknik adam onu ister. Sahada dışında da ince ve temiz bir kalbi var. Hiçbir egosu yok, temiz biri. Çok iyi bir oyuncu. Sahada çok iyi anlaşıyoruz. Mauro Icardi ve Alvaro Morata da çok büyük oyuncular. Diğer arkadaşlarımız da öyle. Kalmasını çok isteriz ama kendi karar verecek. Burada çok mutlu, İstanbul'u seviyor. Her anlamda mutlu olduğunu söylüyor, umarım kalır. Kalırsa mutlu oluruz."