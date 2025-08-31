Barış Alper Yılmaz yuvadan uçuyor! Bonservisi belli oldu
Galatasaray'ın milli yıldızı Barış Alper Yılmaz'ın Suudi Arabistan ekibi NEOM SC'ye transferinde sona gelindi.
Kaynak: EkolTV
Galatasaray'da Barış Alper Yılmaz defteri kapanıyor. Milli futbolcunun NEOM'a transfer olmak üzere olduğu iddia edildi.
NEOM İLE ANLAŞMA AN MESELESİ
Ekol'ün haberine göre Galatasaray ve NEOM, Barış Alper Yılmaz transferinde anlaşma sağlamak üzere.
BONSERVİSİ BELİRLENDİ
Habere göre NEOM, Barış Alper Yılmaz için Galatasaray'a 40 milyon Euro bonservis ödeyecek.
KEÇİÖRENGÜCÜ'NÜN PAYI NEOM'DAN
Ankara Keçiörengücü'nün Barış Alper transferinden doğan yüzde 20'lik payını da Suudi Arabistan ekibi karşılayacak.
