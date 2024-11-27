Başakşehir galibiyeti son dakikada kaçırdı
UEFA Konferans Ligi 5. hafta maçında Başakşehir, evinde karşılaştığı Moldova ekibi Petrocub'u 1-1 berabere kaldı.
UEFA Konferans Ligi’nde mücadele eden Başakşehir, dördüncü maçında Moldova’nın Petrocub takımını ağırladı.
Mücadele 1-1 beraberlikle sonuçlandı. Goller 41. dakikada Piatek'in penaltısı ve 90+6. dakikada Bors'tan geldi.
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4. dakikada Petrocub savunma arkasına etkili hücumla geldi. Lungu geriye çevrilen topta tek vuruşla ağları buldu. VAR kontrolü sonrası pozisyon öncesinde ofsayt olduğu tespit edildi ve gol geçerlilik kazanmadı.
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50. dakikada Smalenea, topu ceza sahası dışında kontrol ettiği için direkt kırmızı kartla oyundan atıldı. VAR uyarısı sonrası pozisyon öncesi Kemen'in faul yaptığı gerekçesiyle kırmızı kart iptal edildi.
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Bu sonuçla birlikte Başakşehir 2 puana yükseldi. Petrocub ise ilk puanını almayı başardı.
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