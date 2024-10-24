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Başakşehir, Slovenya'da darmadağın

UEFA Konferans Ligi'nin ikinci haftasında Slovenya ekibi Celje ile karşılaşan RAMS Başakşehir, sahadan 5-1 mağlup ayrıldı.

Başakşehir, Slovenya'da darmadağın - Resim: 1

UEFA Konferans Ligi 2. hafta mücadelesinde Celje ile Başakşehir kozlarını paylaştı.

Mücadeleyi Albert Riera'nın çalıştırdığı Celje 5-1'lik skorla kazandı.

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Başakşehir, Slovenya'da darmadağın - Resim: 2

Slovenya'nın Z'dezele Stadyumu'nda oynanan maçta Celje'nin gollerini 5. dakikada Tamar Svetlin, 30. dakikada Ivan Brnic, 34. dakikada Svit Seslar, 51 ve 77. dakikalarda ise Armandas Kucys kaydetti.

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Başakşehir, Slovenya'da darmadağın - Resim: 3

Başakşehir'in tek golünü 75. dakikada Dimitrios Pelkas atarken, teknik direktör Çağdaş Atan 78. dakikada kırmızı kart görerek oyun alanının dışına çıktı.

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Başakşehir, Slovenya'da darmadağın - Resim: 4

EN FARKLI MAĞLUBİYET TEKRARLANDI

Bu sonuçla birlikte RAMS Başakşehir, tarihindeki en farklı Avrupa kupaları mağlubiyetini yinelemiş oldu. Başakşehir, daha önce 2020-21 sezonunda Şampiyonlar Ligi'nde Paris Saint-Germain'e deplasmanda 5-1 kaybetmişti.

Konferans Ligi'ndeki ikinci maçından da boynu bükük ayrılan Başakşehir 0 puanda kalırken, Celje puanını 3'e yükseltmiş oldu.

Konferans Ligi'nin bir sonraki haftasında Başakşehir deplasmanda Kopenhag ile karşılaşırken, Celje deplasmanda Real Betis ile karşılaşacak.

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