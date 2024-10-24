Başakşehir, Slovenya'da darmadağın
UEFA Konferans Ligi'nin ikinci haftasında Slovenya ekibi Celje ile karşılaşan RAMS Başakşehir, sahadan 5-1 mağlup ayrıldı.
UEFA Konferans Ligi 2. hafta mücadelesinde Celje ile Başakşehir kozlarını paylaştı.
Mücadeleyi Albert Riera'nın çalıştırdığı Celje 5-1'lik skorla kazandı.
Slovenya'nın Z'dezele Stadyumu'nda oynanan maçta Celje'nin gollerini 5. dakikada Tamar Svetlin, 30. dakikada Ivan Brnic, 34. dakikada Svit Seslar, 51 ve 77. dakikalarda ise Armandas Kucys kaydetti.
Başakşehir'in tek golünü 75. dakikada Dimitrios Pelkas atarken, teknik direktör Çağdaş Atan 78. dakikada kırmızı kart görerek oyun alanının dışına çıktı.
EN FARKLI MAĞLUBİYET TEKRARLANDI
Bu sonuçla birlikte RAMS Başakşehir, tarihindeki en farklı Avrupa kupaları mağlubiyetini yinelemiş oldu. Başakşehir, daha önce 2020-21 sezonunda Şampiyonlar Ligi'nde Paris Saint-Germain'e deplasmanda 5-1 kaybetmişti.
Konferans Ligi'ndeki ikinci maçından da boynu bükük ayrılan Başakşehir 0 puanda kalırken, Celje puanını 3'e yükseltmiş oldu.
Konferans Ligi'nin bir sonraki haftasında Başakşehir deplasmanda Kopenhag ile karşılaşırken, Celje deplasmanda Real Betis ile karşılaşacak.