Başakşehir yenildi taraftar çıldırdı!
Medipol Başakşehir'in Fatih Karagümrük'e 2-0 mağlup olmasının ardından gözler ismi Fenerbahçe ile anılan Edin Visca'ya çevrildi. İşte detaylar...
Medipol Başakşehir'in Fatih Karagümrük'e 2-0 mağlup olmasının ardından gözler ismi Fenerbahçe ile anılan Edin Visca'ya çevrildi. İşte detaylar...
Süper Lig'de son şampiyon Başakşehir, 2020-21 sezonuna kabus gibi bir başlangıç yaptı. Bu sezon çıktığı ilk 3 maçta mağlup olan İstanbul temsilcisi, geride kalan 62 sezonda şampiyonluğa ulaşan takımlar içinde ilk 3 haftada galibiyet ve puan alamayan ilk ekip olarak tarihe geçti.
Medipol Başakşehir, İstanbul Büyükşehir Belediyespor adıyla mücadele ettiği 2012-2013 sezonunun ardından ligde ilk kez üst üste 3 maçtan puansız ayrıldı ve bu periyotta henüz gol sevinci dahi yaşayamadı.