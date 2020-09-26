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  3. 26 Eylül 2020 17:20

Başakşehir yenildi taraftar çıldırdı!

Medipol Başakşehir'in Fatih Karagümrük'e 2-0 mağlup olmasının ardından gözler ismi Fenerbahçe ile anılan Edin Visca'ya çevrildi. İşte detaylar...

Başakşehir yenildi taraftar çıldırdı!

Medipol Başakşehir'in Fatih Karagümrük'e 2-0 mağlup olmasının ardından gözler ismi Fenerbahçe ile anılan Edin Visca'ya çevrildi. İşte detaylar...

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Başakşehir yenildi taraftar çıldırdı!

Süper Lig'de son şampiyon Başakşehir, 2020-21 sezonuna kabus gibi bir başlangıç yaptı. Bu sezon çıktığı ilk 3 maçta mağlup olan İstanbul temsilcisi, geride kalan 62 sezonda şampiyonluğa ulaşan takımlar içinde ilk 3 haftada galibiyet ve puan alamayan ilk ekip olarak tarihe geçti.

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Başakşehir yenildi taraftar çıldırdı!

Medipol Başakşehir, İstanbul Büyükşehir Belediyespor adıyla mücadele ettiği 2012-2013 sezonunun ardından ligde ilk kez üst üste 3 maçtan puansız ayrıldı ve bu periyotta henüz gol sevinci dahi yaşayamadı.

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Başakşehir yenildi taraftar çıldırdı!

OKAN BURUK'TAN FLAŞ SÖZLER Karagümrük mağlubiyetinin ardından açıklamalarda bulunan Medipol Başekşehir Teknik Direktörü Okan Buruk, hem Edin Visca'nın geleceğine ilişkin konuştu hem de takımda bazı ayrılıklar yaşanacağının sinyallerini verdi.

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