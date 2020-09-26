Başakşehir yenildi taraftar çıldırdı!

Süper Lig'de son şampiyon Başakşehir, 2020-21 sezonuna kabus gibi bir başlangıç yaptı. Bu sezon çıktığı ilk 3 maçta mağlup olan İstanbul temsilcisi, geride kalan 62 sezonda şampiyonluğa ulaşan takımlar içinde ilk 3 haftada galibiyet ve puan alamayan ilk ekip olarak tarihe geçti.